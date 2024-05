Deta Hedman wil niet darten tegen trans vrouw Noa-Lynn van Leuven en trekt zich terug voor kwartfinale in Denemarken

Noa-Lynn van Leuven zou bij de WDF Denmark Open in Esbjerg in de kwartfinale moeten darten tegen Deta Hedman. De Engelse veterane trok zich terug voor de partij. Hedman liet eerder al weten dat ze het er niet mee eens is, dat trans vrouwen mogen meedoen in het vrouwencircuit. Van Leuven behoort tot die categorie.

De 64-jarige Hedman spreekt zich regelmatig uit tegenover het beleid van de dartsbonden omtrent trans vrouwen. Zo zei ze eind 2023, dat trans vrouwen voordelen hebben ten opzichte van biologische vrouwen. Ze beargumenteert dat meisjes in de puberteit allerlei ongemakken moeten doorstaan, die jongens nu eenmaal niet meemaken. Zaken als ongesteldheid zorgen ervoor dat een meisje dat aan sport doet, zich daarin minder snel kan ontwikkelen dan een jongen.

Ze is het niet eens met de stelling, dat vrouwen net zoveel talent voor darten kunnen hebben als mannen. Als iemand eerst een man was, genoot hij van de voordelen daarvan, waardoor hij zich tot betere darter kon ontwikkelen.

Deta Hedman

Op 2 mei, dus voordat Hedman zich terugtrok, postte ze nog op Facebook een afbeelding met de tekst: "Vrouwen en meisjes verdienen het om kampioenen te zijn in hun sporten." En in een post op X, waaarin ze schrijft dat ze afreist naar Denemarken, is er een afbeelding met de tekst 'Bescherm vrouwensporten'. De in Jamaica geboren The Heart of Darts is kennelijk van mening dat trans vrouwen niet in het hokje 'meisjes en vrouwen' horen.

Menstruatie

Na haar besluit in Denemarken krijgt ze op X zowel kritiek als bijval. Iemand vraagt Hedman: "Is er bij darts dan een voordeel qua geslacht?" Waarop ze reageert met: "Heb je ooit last gehad van menstruatie, menopauze, fibromen of endometriose? Vast niet, als ik zo kijk naar je reactie."

You ever suffered from menstrual, peri menopause, menopause, fibroids , endometriosis etc ......by your response I very much doubt it #SaveWomensSports — Deta Hedman (@Deta132) May 4, 2024

Aileen de Graaf en Anca Zijlstra

Hedman is niet de enige vrouwelijke darter die zich keert tegen de deelname van Van Leuven aan vrouwentoernooien. In maart besloten Aileen de Graaf en Anca Zijlstra zich terug te trekken uit het Nederlandse team. Ze weigeren namelijk daarin samen te spelen met Van Leuven. Ook zij vinden het op sportieve gronden oneerlijk als een trans vrouw pijltjes mag gooien tegen biologische vrouwen.

De Graaf benadrukt dat ze op persoonlijk niveau het prima kan vinden met Van Leuven. Ze schreef: "Voor de mensen die mij nu een transfoob noemen, wil ik ook benadrukken dat ik niks persoonlijks heb tegen Noa of transgenders, iedereen mag zijn wie die wil zijn."

Uitleg over het dartscircuit

In de dartswereld bestaan er twee soorten toernooien: die waarbij iedereen welkom is (mits geplaatst, gekwalificeerd of uitgenodigd) en die voor alleen vrouwen. Er bestaan dus geen 'mannentoernooien', waar alleen mannen welkom zijn. Er zijn aparte circuits voor vrouwen zodat die daar ervaring kunnen opdoen en ook wat prijzengeld kunnen pakken, als opstapje om later deel te nemen aan de grotere algemene toernooien.