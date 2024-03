'Knaagde altijd al': dartster Aileen de Graaf over besluit om Nederlands team te verlaten door trans vrouw

Dartster Aileen de Graaf heeft gereageerd op haar besluit om net als Anca Zijlstra uit het Nederlands dartteam te stappen. Dat deden ze na aanleiding van het feit dat ook Noa-Lynn van Leuven onderdeel uitmaakt van het team, terwijl zij een trans vrouw is. De Graaf heeft via Facebook een verklaring gegeven.

"Ik wil beginnen met de vraag om respectvol te blijven naar elkaar", begint De Graaf haar post. De afgelopen dagen werden er met name op social media heel veel nare reacties over Van Leuven geplaatst, die daarop reageerde dat mensen lijken te vergeten dat zij ook een mens is. Darter Vincent van der Voort sprak zich ook al uit tegen die haatberichten. "Ik schrik daar erg van. Hoe er nu over Noa wordt gesproken, dat gun je niemand", vervolgt De Graaf haar verhaal.

De Graaf geeft aan geen interviews te geven, omdat dit mensen de kans geeft daar op een 'onrespectvolle manier' op te reageren. Wel legt ze in haar bericht op Facebook uit dat dit al langer speelt: "De mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat het onderwerp al speelt sinds voor het eerst een transgender mee deed aan een Nederlandse ranking."

Oneens met de regels

De Graaf is naar eigen zeggen altijd eerlijk geweest over haar mening en heeft dat ook tegen Van Leuven gezegd: "Noa vond het juist fijn dat ik hier eerlijk over was naar haar en dit niet achter haar rug deed. Afgelopen WK heb ik samen met Noa mogen uitkomen voor het Nederlandse team en dit hebben we met veel plezier gedaan."

Ze wil ook benadrukken dat Van Leuven in haar ogen niets fout doet: "Noa houdt zich aan de regels die er op dit moment zijn, ze doet niks verkeerd. Maar ik mag wel mijn mening geven dat ik het met deze regel niet eens ben. Anca en ik hebben vrijdag de NDB op de hoogte gebracht van de beslissing om uit het team te stappen."

De Nederlandse Darts Bond (NDB) kwam zelf maandag al met een reactie op de kwestie. Zij betreurden het vertrek van Zijlstra en De Graaf uit het team, maar konden niet anders dan constateren dat ze op dit moment alleen maar de regels kunnen volgen. Er is naar de mening van de bond dus ook geen reden om Van Leuven te weigeren.

Verschil tussen mannen en vrouwen

De Graaf zegt dat in meerdere sporten de discussie over trans vrouwen speelt en dat er onderzoeken zijn die aantonen dat er wel degelijk een verschil is. "Omdat ik deze mening heb en ook uitdraag, werd mij vaak gevraagd waarom ik dan toch met een transgender in één team zit. Dit knaagde altijd al aan mij. Vandaar heb ik de beslissing genomen om toch uit het team te stappen en mijn reden kenbaar te maken."

Transfoob

De beslissing leverde veel heftige reacties op, niet alleen richting Van Leuven, maar ook richting Zijlstra en De Graaf. Zo zouden ze 'transfoob' zijn: Voor de mensen die mij nu een transfoob noemen, wil ik ook benadrukken dat ik niks persoonlijks heb tegen Noa of transgenders, iedereen mag zijn wie die wil zijn."

Ze haalt een anekdote op van het afgelopen WK: "Als ik iets tegen Noa zou hebben dan zou ik niet op datzelfde WK als verrassing haar kamer hebben versierd, omdat ze jarig was. Ondanks onze meningen doen we altijd normaal tegen elkaar."

De kwestie riep ook buiten de dartswereld veel discussie op. De zaak haalde zelfs de andere kant van de oceaan, waar Caitlyn Jenner, een van de bekendste transgenders ter wereld, opriep dat het de vrouwensport kapotmaakt. Voor haar transitie won Jenner als atleet goud op de Olympische Spelen.