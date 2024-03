Jacques Nieuwlaat legt dartsregels omtrent trans vrouwen uit: 'Zitten drie belangrijke eisen aan'

De analisten in de studio van Viaplay ontkwamen er donderdagavond niet aan: de commotie in de dartswereld omtrent Noa-Lynn van Leuven. Ron Meulenkamp en Jacques Nieuwlaat spreken zich uit over de kwestie.

Meulenkamp snapt de vrouwen wel die gestopt zijn bij het Nederlandse team, maar baalt vooral van de manier waarop dit gebeurde. "Ik heb echt wel even een halve dag moeten nadenken over: wat hoor ik nu precies en wat is er precies aan de hand? Ik snap wel dat zij het niet helemaal eens is met de reglementen. Alleen je mag dat nooit op iemand afreageren. Helemaal via sociale media, daar ben ik geen fan van. Nu komt alles op het dak van Noa-Lynn terecht."

Hiermee doelt Meulenkamp voornamelijk op Anca Zijlstra. Aileen de Graaf stopte ook bij het Nederlandse team, maar hier had de analist meer begrip voor. "Wat Aileen goed heeft gedaan is dat ze ook respectvol is geweest naar Van Leuven. Zij kijkt puur naar de reglementen."

Regels

Nieuwlaat zat donderdag als analist in de studio, daar waar hij normaal commentator is bij het darten. Hij is diep in de materie gedoken, want hoe zijn de regels omtrent trans vrouwen bij de dames eigenlijk opgesteld? "Waar het begint is het IOC. Vervolgens komt er een onderzoek onder sporters, coaches, clubs en bestuurders over hoe dat zijn zouden willen dat de regels eruit zouden moeten zien. Die regels zijn behoorlijk liquide. Als iedereen maar gelijke kansen kan krijgen."

Bij de World Darts Federation, waar de Nederlandse dartsbond onder valt, en Darts Regulation Authority zijn ze op basis van de regels van het IOC met een policy gekomen. Daar zitten drie overeenkomsten in waaraan de trans vrouwen zich moeten houden en die zijn niet mals. "Er moet in het paspoort staan dat je een vrouw bent en dat krijg je niet zomaar. Daarnaast moet je minimaal twaalf maanden in transitie zijn en je testosteronwaarde moet onder een bepaald promillage zitten. Je moet één jaar lang onder dat promillage zitten voordat je je eerste partij mag gooien. Wat dat betreft voldoet Noa-Lynn aan alle voorwaarden en dat zijn er best veel."

Verandering

Ook heeft Nieuwlaat onderzoek gedaan naar wat er moet gebeuren om die regels eventueel te veranderen. "Wat je dan gaat doen: dan ga je naar het Instituut Sport Rechtspraak. Daar is een arbitragecommissie die ernaar gaat kijken. Zij kijken dan naar darten in vergelijking met andere sporten. Daar gebeurt dit ook: bijvoorbeeld bij het rugby. Daar mogen transgender vrouwen niet meer meedoen bij de dames."

"Als die regels echt veranderd moeten worden dan is dat niet zomaar gedaan. Als het al verandert, dan moet het ook nog overeenkomen met de rechten van het land waar die regels aangepast worden. Het is dus niet makkelijk om dit te veranderen", legt Nieuwlaat uit.