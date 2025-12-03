Mitsuhiko Tatsunami was de tegenstander die tijdens de loting van de eerste ronde van het WK darts aan de Nederlandse topdarter Michael van Gerwen werd gekoppeld. Er was weinig bekend van de 52-jarige Japanner, maar ex-prof Vincent van der Voort heeft onderzoek gedaan. Zijn bevindingen en mening deelt hij in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Op 18 december is het zover: dan begint Van Gerwen aan het WK darts met zijn partij in de eerste ronde tegen Tatsunami. De Japanner, die voorheen in een dartsbar werkte, maak zijn debuut en kwam pas half november als winnaar uit een kwalificatietoernooi gerold. Weinig mensen hebben hem dus in actie gezien. Van der Voort inmiddels wel. In alle uithoeken van het internet zag hij de tegenstander van zijn goede vriend gooien. "Ik heb al vast een beetje gekeken of het wat is."

'Best wel een goeie speler'

Tatsunami is een onorthodoxe speler uit Azië volgens Van der Voort. Waar de meeste regiogenoten van hem trage spelers zijn, is de Japanner dat niet. "Hij is niet zo traag en best wel een goede speler. Hij heeft een prima worp ook. Ik verwacht niet dat hij honderd gemiddeld gooit en dat hij heel dominant zal zijn tegen Michael. Maar het is zeker geen speler waar je vroeger van zei: tegen zo iemand hoef je niet eens in te gooien."

'Het zijn nerveuze wedstrijdjes'

Van onderschatting mag bij Van Gerwen dan ook absoluut geen sprake zijn. Zeker omdat hij in het verleden nog weleens goed wegkwam tegen 'onbekende' tegenstanders op het WK in zijn eerste partijen. "Ik denk dat het best wel een aardige speler is, maar Van Gerwen moet 'm zeker winnen. Je weet alleen niet hoe hij (Tatsunami, red.) dat voor die camera's gaat doen. Maar als die man wel 94 gemiddeld of rond die koers kan gooien, dan kan hij het iedereen gewoon moeilijk maken in de eerste ronde. Dat zijn nerveuze wedstrijdjes."

'Laten zien dat er niks valt te halen'

Podcastpresentator Damian Vlottes vindt het 'mooi voor die man' dat hij op zijn eerste WK uitgerekend tegen de drievoudig wereldkampioen mag debuteren. "Als zo iemand een beetje verrassend uit de hoek komt, dan kun je een hele moeilijke wedstrijd krijgen. Dus Michael moet zorgen dat hij zelf vanaf het eerste moment laat zien dat er niks valt te halen bij hem." In de tweede ronde wacht de winnaar van het duel William O'Connor - Krzysztof Kciuk. Daarna komen ex-wereldkampioenen Peter Wright en Gary Anderson mogelijk voorbij.

Profijt van afvallen en killersmentaliteit

"Het gaat allemaal om Michael z'n niveau. Hij moet in het toernooi groeien en elke ronde beter worden en laten zien dat tegenstanders het moeten laten zien tegen hem om te winnen. Dat moet hij ook uitstralen en er zal veel energie in moeten. Hij is flink afgevallen, dus daar zou hij ook profijt van moeten hebben in langere wedstrijden. We willen een bepaalde killersmentaliteit zien die we al heel lang gemist hebben."

Beluister de podcast

