Niels Zonneveld zorgde zaterdag voor een van de verrassingen op het WK darts. De Nederlander schakelde in de tweede ronde Michael Smith uit en zette daarmee direct de schijnwerpers op zich. De overwinning werd breed uitgemeten, maar riep ook vragen op. Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort zegt deze zege veel over waar Zonneveld zich momenteel bevindt en welke volgende stap mogelijk is.

Zonneveld liet zich tegen oud-wereldkampioen Smith niet imponeren. De Engelsman speelde zeker niet slecht en haalde bij vlagen zijn gebruikelijke niveau, maar de Nederlander bleef overeind en sloeg toe op de juiste momenten. Juist dat maakte indruk: het duel kantelde niet door fouten van Smith, maar door het spel van Zonneveld zelf.

Moment waarop alles samenkomt

De overwinning kwam volgens Van der Voort niet uit de lucht vallen. De oud-profdarter zag dat Zonneveld zijn zaken goed op orde had en rust uitstraalde op het podium. "Hij weet precies wat hij moet doen en blijft bij zijn plan", reageerde Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door, terwijl Zonneveld werd ingebeld. "Dat klinkt simpel, maar tegen een speler als Smith is dat allesbehalve vanzelfsprekend."

Volgens Van der Voort zit de waarde van deze overwinning vooral in het moment waarop hij komt. Zonneveld draaide het afgelopen jaar al op een hoog niveau, maar wist dat nog niet structureel te vertalen naar grote resultaten op het grootste podium. Juist daarom is deze zege volgens de oud-profdarter zo betekenisvol. "Dit zegt iets over zijn volgende stap", aldus Van der Voort. Niet omdat dit ineens een andere speler is, maar omdat Zonneveld nu eindelijk oogst wat hij al langere tijd laat zien.

Zonneveld zelf bevestigde dat vertrouwen. "Ik voelde me gewoon heel relaxed", vertelde hij in de podcast. Tijdens het ingooien ging het zelfs zo goed dat hij zichzelf toesprak. "Ik dacht echt: bewaar dit alsjeblieft voor de wedstrijd." Met dat vertrouwen stapte hij het podium op. "Ik pakte gewoon mijn kans. Dat deed ik in de eerste ronde ook en daar ben ik heel tevreden over."

'Hard tegen hard'

Op het podium liet Zonneveld zich meerdere keren nadrukkelijk horen, iets wat bij Smith zichtbaar niet goed viel. Van der Voort zag dat vooral in de derde set gebeuren, een fase die extra pijnlijk was voor Smith omdat hij na de tweede set eigenlijk de betere speler was.

Zonneveld gaf na afloop toe dat hij daar bewust op inspeelde. Hij vertelde dat hij vooraf met Kevin van der Voort - zoon van Vincent - met wie hij samenwerkt, had besproken dat Smith daar niet goed tegen kan. "Ik voelde me ook goed genoeg om het te laten weten", legde Zonneveld uit. "Dan is het gewoon hard tegen hard. Dan wil ik die wedstrijd winnen, ten koste van alles."

Treffen met volgende wereldtopper

Met die mindset kijkt Zonneveld nu vooruit naar zijn volgende uitdaging op het WK. In de derde ronde wacht een duel met Jonny Clayton, opnieuw een speler uit de absolute wereldtop. Zonneveld weet wat hem te doen staat. "Na kerst krijg je geen cadeaus meer", zei hij daarover nuchter. "Dan moet je er gewoon vol tegenaan."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.