Ricky Evans zorgde maandag op het WK darts voor een enorme stunt door wereldtopper James Wade naar huis te sturen. De normaal zo uitbundige Evans bleek in een ware thriller uiteindelijk de koelste van de twee. Dat terwijl de scheidsrechter in de belissende set een worp van de Engelsman afkeurde.

Evans weet elk jaar wel voor spektakel te zorgen op het WK. Is het niet met zijn spel dan is het wel met zijn opkomst. Dit jaar valt hij op beide vlakken op. Evans kwam beide keren op met een populair kerstnummer en hij bleek ook niet vies van een verkleedpartijtje. Dat gaat deze keer op het WK ook gepaard met goede prestatie.

De Engelsman liet vorige maand met een plek in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts al zien dat hij goed in vorm is en ook in Alexandra Palace speelt hij sterk. Wade is bezig aan een geweldig jaar, maar bleek niet opgewassen tegen Evans. De wereldtopper leek te ontsnappen toen Evans maar liefst zeven matchdarts miste, maar toen ook The Machine een wedstrijdpijl liet glippen, maakte Rapid het alsnog af.

Illegale worp

In de beslissende set gebeurde er dus heel erg veel en Evans zorgde bij een 2-2 stand voor een opmerkelijk moment. Hij kreeg de kans om Wade te breken, maar hij gooide zijn tweede pijl aan de binnenkant van de dubbel-vijf. Evans gooide vervolgens zijn laatste pijl ook in de vijf om zich dood te gooien, maar daar was scheidsrechter Charlie Corstorphine het niet mee eens. De Engelsman zou de dart te nonchalant hebben weggegooid en dus keurde hij de pijl af.

De darter leek er even van slag door te zijn, maar had het geluk dat Wade vervolgens ook drie pijlen op de dubbel miste. Evans pakte alsnog de leg en stak zijn duim vervolgens op naar de official. Hij werd direct teruggebroken, maar maakte het later alsnog af.

Na afloop reageerde de darter op het bijzondere incident. "Zat ik fout? Misschien wel, maar het werkte", vertelde Evans op de persconferentie. Op het moment zelf had hij dat niet door: "Ik dacht dat ik het goed deed. Op dat moment vroeg ik me af: wat heb ik gedaan, Charlie? Het was in de heat of the moment, maar als ik de leg en de wedstrijd had verloren, had ik dat niet afgereageerd op hem."

Evans gaat voor mijlpaal

Evans keert na de kerst terug voor zijn derde ronde. Hij heeft dan de kans om voor de eerste keer in zijn carrière de achtste finales te bereiken. Evans moet in de derde ronde wel af zien te rekenen met een andere verrassing van dit WK: de 20-jarige Charlie Manby. De winnaar van dat duel speelt mogelijk in achtste finales tegen Gian van Veen. Dan moet de Nederlander op zijn beurt wel winnen van Madars Razma.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.