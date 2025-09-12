Michael van Gerwen en Wessel Nijman spelen vanavond in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals in Amsterdam tégen elkaar. Een wedstrijd om naar uit te kijken tussen de drievoudig wereldkampioen en één van de grootste talenten van ons land. Maar er is ook vrees voor ongemakkelijke situaties op het podium, als het publiek zich gaat roeren.

Het is de vraag of het een fijne loting is of juist niet in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Ex-prof Vincent van der Voort doet in ieder geval een oproep aan de duizenden Nederlandse fans in de zaal. "Ik hoop dat ze, als ze voor Van Gerwen zijn, het respect op kunnen brengen voor Nijman. Hij is ook een Nederlander en ze moeten hem zijn wedstrijd laten spelen."

'Respect dat hij verdient'

De reden tot zorg is gegrond. Nog niet al te lang geleden speelde Nijman in de Euro Tour in Nederland tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode. Die taferelen staan in het geheugen van Van der Voort gegrift. "Toen werd Wessel helemaal weggefloten. Hij won die wedstrijd wel en was de volgende ronde ineens het lievelingetje van de zaal. Zo kan het ook gaan. En als de zaal voor Nijman is, hoop ik dat ze Van Gerwen het respect geven dat hij verdient."

Totaal andere wereld

Hij verwacht dat het publiek 'meer naar Michael zal trekken' vanwege de status van de drievoudig wereldkampioen en winnaar van meer dan 150 toernooien bij de PDC. Toch ziet de wereld er op dit moment heel anders uit. Nijman verkeert in de vorm van zijn leven en Van Gerwen zit er totaal niet lekker in. "Wessel is misschien wel licht de favoriet in hun duel. Maar hij heeft ook nog nooit van Michael gewonnen."

'Van Gerwen is heel onvoorspelbaar'

Volgens Van der Voort is het voor Nijman een nieuw toetsmoment om te kijken waar hij staat. "In eigen land, tegen Van Gerwen. Hij zal ook in zijn hoofd denken dat als er een tijd is om hem te pakken, dat het nu is. Maar hij weet ook dat het zomaar de andere kant op kan gaan. Van Gerwen is heel onvoorspelbaar nu. We gaan kijken hoe hij daarmee omgaat."

Programma eerste ronde World Series of Darts Finals

Vrijdagavond 12 september vanaf 19.00 uur:



Kevin Doets - Jermaine Wattimena

Krzysztof Ratajski - Josh Rock

Damon Heta - Joe Cullen

Mike De Decker - Gabriel Clemens

Luke Humphries - James Wade

Wessel Nijman - Michael van Gerwen

Stephen Bunting - Danny Noppert

Rob Cross - Haupai Puha



Zaterdagmiddag 13 september, vanaf 12.45 uur:



Chris Dobey - Luke Woodhouse

Cameron Menzies - Peter Wright

Jonny Tata - Ross Smith

Cor Dekker - Raymond van Barneveld

Gerwyn Price - Danny Lauby

Luke Littler - Simon Whitlock

Jonny Clayton - Jason Brandon

Nathan Aspinall - Dave Chisnall

Beluister de podcast

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.