De Belgische darter Mike De Decker verraste een jaar geleden vriend en vijand met het winnen van de World Grand Prix, zijn eerste grote toernooizege. Het jaar is hard gegaan, merkte De Decker pas recent toen de PDC hem contacte met een opmerkelijk verzoek.

"Bij mij drong het pas door dat er al een jaar voorbij is, toen ik die trofee terug moest geven", zegt De Decker in aanloop naar zijn partij in de eerste ronde tegen Peter Wright. De Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door belde met de Belg om voor te beschouwen op de partij. Echt blij was hij niet met het verzoek om de gewonnen beker in te leveren.

'Dat is niet leuk'

"Dat was niet leuk en deed zeer. Dat ding staat een jaar bij je thuis. Ik ben verhuisd en heb een kast gekocht voor al mijn prijzen, daar stond-ie in. Dat is nu ineens een lege plek, dat is niet leuk. Ik krijg wel een replica, maar dat is niet hetzelfde. Dat ding is maar 50, 60 centimeter groot en de echte is het dubbele. Ik kan 'm ook houden, maar dan moet ik betalen. Dat zag ik niet zitten."

Kippenvelmoment

Pas als een darter drie keer op rij een toernooi wint, mag hij de echte beker houden en wordt er een nieuwe gemaakt. Voor De Decker staat de teller 'pas' op één en kan hij er deze week twee van maken. Hij wordt in Leicester voor het laatst onthaald als titelverdediger. "Het is het hele jaar een kippenvelmoment geweest en dat blijft zo."

'Dit blijft de rest van mijn leven bij me'

Op sommige momenten vergeet hij het, maar het is één van de grootste majors die je kunt winnen en er zijn weinig anderen die het hem kunnen navertellen. "Soms denk ik er nog weleens aan terug en heb de finale al wel duizend keer teruggekeken. Dit blijft de rest van mijn leven bij me."

Worsteling met materiaal

Wright, zijn tegenstander in de eerste ronde van de 2025-editie, is ver weggezakt en uit vorm. Een heerlijke loting, vindt ook De Decker, die zichzelf als favoriet bestempelt. Zeker nu hij na bijna een jaar zwoegen eindelijk het juiste materiaal weer te pakken heeft. "Ik ben veel te lang blijven hangen en heb gesukkeld met mijn pijlen. Ik hield te lang vast aan hetzelfde, pas vorige maand heb ik alles veranderd en nu voelt het eindelijk weer constant."

