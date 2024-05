Prachtig nieuws voor wereldkampioen Luke Humphries: darter gaat in New York op de knieën voor zijn partner Kayley

Luke Humphries gaat trouwen. De wereldkampioen darts vroeg zijn partner Kayley Jones ten huwelijk, hoog boven New York.

"Een moment waar ik al een tijdje op heb gewacht", schrijft Humphries op Instagram. "Ik wilde wachten op het juiste moment! Vandaag was dat moment, helemaal hoog boven New York stelde ik de vraag. Ik ben trots dat ik kan zeggen dat Kayley 'ja' zei." Humphries deelt ook de nodige foto's van het moment zelf, waar hij op de knieën gaat en Jones de handen voor haar ogen slaat.

Op de laatste foto is Jones met de verlovingsring te zien. Deze pronkt met New York op de achtergrond om haar vinger. Het stel wordt volop gefeliciteerd. Luke Littler was er bijvoorbeeld als de kippen bij om te reageren. 'Congrats mate', schrijft hij, gevolgd door een hartje.

Humphries is in de Verenigde Staten voor de US Darts Masters, dat plaatsvindt in het iconische Madison Square Garden in New York. Humphries begint het toernooi tegen David Cameron. Maar wat de uitslag ook wordt, de trip naar de Verenigde Staten is na het ja-woord ongetwijfeld al geslaagd voor de wereldkampioen. Het toernooi begint zaterdag 1 juni om (Nederlandse tijd) 01.00 uur. Een dag later worden de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd afgewerkt.

Een kind samen

Het stel is al jarenlang samen. In oktober 2022 kregen Humphries en Jones samen een eerste kindje: Rowan Ellis Humphries. Jones deelde later op de avond ook vol trots op een Instagram Story dat ze gaat trouwen. 'Ik ben een verloofde!'