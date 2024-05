WK darts verhuist mogelijk van Alexandra Palace naar ander land: 'Gesprekken zijn gevoerd'

Het WK darts wordt sinds 2008 in het Alexandra Palace in Londen gehouden, maar daar komt mogelijk verandering in. PDC-baas Barry Hearn bevestigt tegenover The Mirror dat er gesprekken zijn gevoerd over een andere locatie voor het toernooi.

Het zou gaan om een nieuwe opzet van het WK in Saoedi-Arabië. Hearn laat weten dat er al gesprekken zijn gevoerd met het kapitaalkrachtige olieland in het Midden-Oosten. "Ik heb met de Saoedi's gesproken en die waren heel erg enthousiast. Er is een geweldige sfeer in 'Ally Pally', maar we kijken er wel naar of het mogelijk elders kan georganiseerd worden. En we gaan heel avontuurlijk te werk, want we hebben een enorme vraag over de hele wereld. Mensen uit verschillende landen willen mee doen aan het wereldkampioenschap darts."

Uitbreiding

Volgens Hearn wordt niet alleen de locatie heroverwogen, maar ook het aantal spelers van het WK darts. "Als ik bijvoorbeeld van 96 naar 128 spelers zou gaan, wat ik makkelijk in een handomdraai kan doen, levert dat veel meer tv-geld op uit verschillende landen. We moeten gaan kijken hoe we het wereldkampioenschap groter kunnen maken." Barry Hearn heeft ook een zoon die bekend is in de sportwereld. Één van 's werelds grootste bokspromoters en matchmakers Eddie Hearn.

Valkuil

Toch is er volgens Hearn een grote valkuil aan een WK in Saoedi-Arabië. In dat land zal alcohol drinken namelijk erg lastig gaan worden. "Momenteel zijn ze in Saoedi-Arabië ook nog niet klaar om een WK te organiseren. Ze zullen geen alcohol toestaan en de essentie van darts is ook het feest? Iedereen zal zeggen: 'Ga je naar Saoedi? Doe niet zo gek'. Ik zou een kwart miljoen zitplaatsen kunnen verkopen voor het wereldkampioenschap. Ik verkoop er nu slechts 90.000." Vooralsnog zal Luke Humphries dus volgend jaar gewoon zijn titel verdedigen in Londen.