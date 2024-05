Boze Michael van Gerwen verliest van Luke Humphries én van zichzelf, Premier League-droom over

Michael van Gerwen kan zijn achtste titel in de Premier League Darts vergeten. De Nederlandse darter was zichzelf niet in zijn halve finale tegen Luke Humphries. Ondanks nieuwe pijlen had MVG veel te veel afzwaaiers en kon hij de ontketende wereldkampioen niet bijhouden. Van Gerwen verloor dik: 10-5.

Van Gerwen was dan niet zichzelf, het was niet dat hij een offday had. Met de hele vorm van zijn gooi leek veel mis. Hij trok, duwde en grimaste tijdens het loslaten van zijn pijlen. Zelfs een switch van materiaal kon hem het zelfvertrouwen niet geven. Hij zag met lede ogen aan hoe Humphries wél soepel en goed gooide en zijn plekje in de finale verdiende.

Nieuwe pijlen

Een 103-finish in de derde leg brak de wedstrijd open. De Nederlander deed dat in de leg van Humphries en brak zijn tegenstander dus als eerste. Daarna mopperde MVG voor het eerst. Zijn nieuwe pijlen zaten niet waar hij ze hebben wilde. Het kostte hem de break, want Humphries beantwoordde de 103-finish met een 132 via twee keer bullseye en dubbel 16.

Scorend tegenvallend

Met een 'Kom op Michael, verdomme' probeerde Van Gerwen zichzelf nieuwe energie te geven. Scorend kwam hij namelijk echt tekort om Humphries bij te houden. Het viel op dat de pijlen van de Nederlander allerlei kanten op vlogen, behalve de richting op waar hij ze wilde. Het feit dat hij pas in de zevende leg zijn eerste keer 180 gooide, sprak daarmee boekdelen.

Moeizaam

Humphries zag zijn tegenstander worstelen met zichzelf en bleef stoïcijns doorgooien. Het verschil tussen de Engelsman en de Nederlander was als dag en nacht. Hoe soepel Humphries zijn pijlen losliet en in de juiste vakjes kreeg, zo moeizaam ging het bij Van Gerwen. Zijn eerste pijl ging regelmatig onder de triple 20 en soms zelfs in de 5 en 1. Humphries gooide gewoon strak rechtdoor.

Boos op zichzelf

Van Gerwen kon de schade tot de pauze beperkt houden. Hij hield zijn eigen leg en ging dus 'maar' met een achterstand van 7-3 de break in. Na de pauze, die Van Gerwen expres inkortte om te proberen het goede gevoel op het podium terug te krijgen, bleef de comeback uit. Normaal gesproken was dat Van Gerwens forte, maar nu zat het er geen moment in. Van Gerwen was boos op zichzelf.

Pijnlijke cijfers

Dat leverde een korte opleving op bij de Nederlander. Hij gooide de beste leg van de wedstrijd en pakte zowaar een break. De achterstand werd daarmee iets draaglijker (8-5), maar het bleek uitstel van executie. Een leg later kwam Cool Hand op matchpoint en gooide hij de recordhouder in de Premier League Darts met pijnlijke cijfers naar huis.

Humphries speelt in de finale van de Premier League tegen Luke Littler, die op zijn beurt ook gehakt maakte van de gevestigde orde.