Rob Cross wint meer dan 20.000 euro op US Darts Masters na extreem spannende halve finales en finale

Rob Cross is op de US Darts Masters als winnaar uit de bus gekomen. Nadat hij in de kwartfinales Michael van Gerwen wist te verslaan volgden een spannende halve finale en finale. Cross kan rekenen op een groot geldbedrag voor zijn overwinning.

Van Gerwen werd in de kwartfinales al uitgeschakeld. Hij begon sterk tegen Cross in New York en kwam op 2-0 voorsprong in legs. Het lukte Cross om terug te komen en met 4-6 te winnen van de Nederlander.

Kwartfinales:

Michael van Gerwen - Rob Cross: 4-6

Luke Humphries - Nathan Aspinall: 6-5

Luke Littler - Jeff Smith: 6-2

Gerwyn Price - Peter Wright: 6-1

Droomdebuut voor Luke Littler op US Darts Masters, ook Michael van Gerwen door Michael van Gerwen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Darts Masters. De regerend kampioen won vrijdag overtuigend met 6-1 van Danny Lauby. Van de wereldtoppers werd er één verrast: Michael Smith. Hij verloor met 6-1 van (achter)naamgenoot Jeff Smith. Luke Littler beleefde een droomdebuut in New York.

Comebacks in halve finales

De halve finales in het iconische Madison Square Garden werden beide spannend gemaakt door een comeback. Cross gaf een 5-0 voorsprong tegen Luke Humphries uit handen. Humphries bracht de stand terug tot 5-4. Na spannende laatste legs trok Cross toch weer aan het langste eind. Hij won met 7-5.

Ook Luke Littler wist terug in de wedstrijd te komen na een achterstand tegen Gerwyn Price. Price leek bij een stand van 6-3 in legs te gaan winnen, maar Littler was nog niet klaar met de partij. Het werd 6-6, waarna een spannende beslissende leg volgde. Die wist Price nipt te winnen.

Luke Littler onthult tegen wie hij zou willen boksen: 'Ik mag hem niet' Luke Littler is op zijn zeventiende al een hele grote naam in de dartswereld. De nummer twee van het WK 2024 en regerend Premier League Darts-kampioen krijgt daardoor de gekste verzoeken en vragen.

Halve finales:

Rob Cross - Luke Humphries: 7-5

Luke Littler - Gerwyn Price: 7-6

Finale

In de finale gingen Cross en Price nek aan nek. Daar werd de partij na een stand van 7-7 in de laatste leg beslist. Rob Cross wist het hoofd koel te houden en won de laatste leg.

Prijzengeld

Cross mag dankzij zijn overwinning 20.000 pond, omgerekend zo'n 23.000 euro, bijschrijven. Maar ook voor de andere deelnemers is een geldbedrag weggelegd. Van Gerwen krijgt met zijn uitschakeling in de kwartfinales 2.500 pond. De halve finalisten verdienen 5.000 pond en Price heeft als verliezend finalist recht op 10.000 pond.