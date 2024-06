Droomdebuut voor Luke Littler op US Darts Masters, ook Michael van Gerwen door

Michael van Gerwen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Darts Masters. De regerend kampioen won vrijdag overtuigend met 6-1 van Danny Lauby. Van de wereldtoppers werd er één verrast: Michael Smith. Hij verloor met 6-1 van (achter)naamgenoot Jeff Smith. Luke Littler beleefde een droomdebuut in New York.

De tienersensatie, die eerder al de Bahrain Darts Masters won in de World Series, gooide 103,66 gemiddeld tegen de Canadees Matt Campbell, die met een whitewash van de oche werd geveegd: 6-0. "Ik kon niet wachten om het podium te betreden. Ik voelde me echt op mijn gemak en alles ging gewoon goed. Ik kan niet wachten om morgen (zaterdagnacht, red.) te spelen", zei Littler na zijn overwinning in Madison Square Garden. De Engelsman speelt in de volgende ronde tegen Jeff Smith.

Weer een prijs?

"Met het aantal topsporters dat hier gepresteerd heeft, zou het veel voor mij betekenen om deze trofee in de wacht te slepen. En hopelijk kan ik tot het uiterste gaan", benadrukte Littler, die binnen tien minuten had afgerekend met zijn tegenstander.

LITTLER OBLITERATES CAMPBELL! ☢️



Luke Littler beats Matt Campbell 6-0 in under ten minutes! 🤯



A 103.66 average from The Nuke! 👏



📺 https://t.co/JqDVmWfQC5#USDarts | R1 pic.twitter.com/dCnNwV3DTC — PDC Darts (@OfficialPDC) June 1, 2024

Van Gerwen minder op dreef

Michael van Gerwen bereikte ook de volgende ronde van de US Darts Masters, waarin hij Rob Cross treft. In die wedstrijd zal het beter moeten dan tegen Danny Lauby. Hoewel de cijfers anders doen vermoeden (6-1), gooide MvG niet zijn sterkste wedstrijd. Van Gerwen was met name slordig op zijn dubbels: zes uit twintig. "Het optreden was er vanavond niet echt, maar morgen gaan we de strijd aan met de grote jongens."

Michael van Gerwen. © PDC Darts

"Rob Cross is een fantastische darter", zei Van Gerwen over zijn aanstaande tegenstander. "Hij is waarschijnlijk een van de meest onderschatte spelers op de tour, maar morgen is een andere dag", vertelde hij. "Het zou leuk zijn om voor het tweede jaar op rij de titel te winnen, maar ik kan het me niet veroorloven om fouten te maken, want die kunnen heel snel gemaakt worden."

Uitslagen US Darts Masters

Rob Cross - Adam Sevada 6-1

Nathan Aspinall - Stowe Buntz 6-2

Peter Wright - Alex Spellman 6-5

Gerwyn Price - Jules van Dongen 6-3

Luke Humphries - David Cameron 6-0

Luke Littler - Matt Campbell 6-0

Michael Smith - Jeff Smith 1-6