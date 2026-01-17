Paolo Nebrida doet na het weekend toch niet mee aan de Saudi Darts Masters. De Filipijnse darter wordt vervangen door een publiekslieveling van het afgelopen WK.

De PDC communiceerde zaterdagmiddag dat Nebrida er maandag niet bij zal zijn in Saoedi-Arabië. De Filippijn is ziek en kan daardoor niet deelnemen aan het toernooi.

Nebrida deed afgelopen WK mee en kwam daarin tegenover Scott Williams te staan. De Engelsman was veel te sterk voor de man uit de Filippijnen. Vorig jaar schreef Nebrida nog historie tijdens de Bahrein Darts Masters door als eerste, en nog altijd enige, 'thuisspeler' te winnen van een van de grote namen uit de PDC. Rob Cross was toen het slachtoffer.

Publiekslieveling

Toeschouwers van de Saudi Darts Masters hoeven niet te treuren, want de vervanger is een graag geziene speler: Nitin Kumar uit India. Hij versloeg op het afgelopen WK de Nederlander Richard Veenstra en werd daarmee de eerste man uit India die een wedstrijd op het WK wist te winnen. Vervolgens kwam Kumar tegen Stephen Bunting te staan, maar die was te sterk voor 'The Royal Bengal'.

Saudi Darts Masters

Op maandag 19 en dinsdag 20 januari staat de Saudi Darts Masters op het programma. Het deelnemersveld wordt gevuld door de Nederlanders Michael van Gerwen, Gian van Veen en Danny Noppert. Verder staan ook wereldtoppers Luke Littler en Luke Humphries aan de oche. Er is ee enorme bonus beloofd bij het debuut in Saoedi-Arabië. Voor elke negendarter krijgt de gooier liefst 100.000 dollar. Daar kan nog eens 100.000 dollar aan toegevoegd worden als de daaropvolgende pijl in de bullseye belandt.

De Saudi Darts Masters is het tweede World Series-toernooi van 2026. Donderdag en vrijdag stond de Bahrein Darts Masters op het programma. Daarin was Van Gerwen de sterkste, die in een Nederlandse finale Van Veen met 8-6 versloeg. De loting van het toernooi in Riyad is op zondag 18 januari.