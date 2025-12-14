Het WK darts gaat zondag 14 december verder met de Europees kampioen van 2024, Ritchie Edhouse. De Engelsman, die sinds zijn eerste majorwinst een dramatisch jaar kende, heropende Ally Pally op dag vier met een middagwedstrijd tegen de Australiër Jonny Tata. Ook komt er een Nederlander in actie in de vorm van Richard Veenstra. Volg hier live het WK darts van zondag 14 december.

Zweden kwam met drie man sterk naar het WK darts en ze zijn inmiddels allemaal in actie geweest. Andreas Harrysson zorgde voor een sensatie door Ross Smith naar huis te sturen. Jeffrey de Graaf verloor vervolgens van Paul Lim. Hun landgenoot Oskar Lukasiak moest het opnemen tegen de veelbesproken Dom Taylor. De 27-jarige Engelsman zou vorig jaar zijn debuut maken, maar werd vlak voor het WK geschorst vanwege een positieve dopingtest. Nu, een jaar later, mocht hij echt voor het eerst het podium op.

En dat deed de Brit met succes. De debutant won met 3-0 van de Zweed en mag daardoor terugkomen voor de tweede ronde. Dan moet hij het opnemen tegen Jonny Clayton of Adam Lipscombe.

Ritchie Edhouse - Jonny Tata

Jonny Tata zorgde voor een grote verrassing door de als 27e geplaatste Ritchie Edhouse met 3-0 in sets te verslaan. De Nieuw-Zeelander won de eerste set na een comeback van 0-2 en bleef daarna de stabielere speler. Edhouse liet meerdere kansen liggen, waarna Tata het duel besliste met een knappe 16-darter en zijn WK-debuut in stijl bekroonde.

Richard Veenstra - Nitin Kumar

De enige Nederlander in de middagsessie kwam in de derde partij voorbij. Richard 'Flyer' Veenstra leek zeer gunstig te hebben geloot met de Indische qualifier Nitin Kumar. Hoewel Kumar al veel WK-deelnames op zijn naam heeft staan, maakte hij tot dusver weinig indruk. Dat deed hij vandaag wel: Kumar verraste door met 3-2 te winnen van Veenstra.

Joe Cullen - Bradley Brooks

De middagsessie werd afgesloten met een Engels onderonsje. De gevallen topper Joe Cullen nam het op tegen de jonge sensatie Bradley Brooks. Laatstgenoemde is al maanden in vorm, maar kon geen indruk maken tegen Cullen: 3-0.

Programma middagsessie

Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0

