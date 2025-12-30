Michael van Gerwen is blijven steken in de achtste finale van het WK darts 2026. Oud-wereldampioen Gary Anderson versloeg de Brabantse topdarter met 4-1 in sets. Schrale troost voor de Brabantse topdarter: het prijzengeld is dit jaar flink verhoogd.

Vorig jaar stond de 36-jarige Van Gerwen nog in de finale van het WK. Daarin verloor hij met 7-3 van de Engelsman Luke Littler. Van Gerwen won het WK in 2014, 2017 en 2019.

Van Gerwen verspeelde zowel in de eerste als tweede set een voorsprong van 2-1. De Brabander moest daardoor al vroeg in de achtervolging. Dat deed hij met succes. Van Gerwen won de derde set met 3-1. De 55-jarige Anderson, die het WK in 2015 en 2016 op zijn naam schreef, trok het initiatief daarna weer naar zich toe. Zowel de vierde als vijfde set won hij met 3-1.

Prijzengeld WK darts voor Michael van Gerwen

Na zijn exit in de achtste finale van het WK darts neemt Michael van Gerwen 60.000 pond (68.000 euro) mee uit Londen. Bij het WK darts 2025, vorig jaar dus, leverde een plek bij de laatste 16 nog 35.000 pond op.

Op de ranglijst PDC Order of Merit staat Van Gerwen momenteel nog derde. Wel kan hij zakken, afhankelijk van hoe het WK verder verloopt. Als bijvoorbeeld Jonny Clayton en Gian van Veen nog een rondje overleven en de halve finale bereiken, wippen ze over Van Gerwen heen.

'Interessant jaar'

Van Gerwen blijft dus nog wel hoog staan op de ranglijst. Maar gaandeweg 2026 zal hij resultaten moeten boeken op de grote toernooien om in de top 10 te blijven. Vincent van der Voort zei bij Viaplay: "Dan komt misschien wel het meest belangrijke jaar uit zijn dartscarrière eraan. Want dan is het buigen of barsten. Het wordt een heel interessant jaar."

