Bij het WK darts is het prijzengeld dit jaar flink verhoogd. De nieuwe kampioen krijgt liefst 1 miljoen Britse pond. Toch zijn er ondanks die vette prijzenpot ook deelnemers die 'gewoon' nog werken. Zelfs tijdens het toernooi.

Wel meer darters hebben ook nog een job naast hun loopbaan als pijlensmijter. Zo is van Dirk van Duijvenbode bekend dat hij administratief werk verricht voor een auberginekwekerij. Vandaar zijn bijnaam: Aubergenius. Maar zelfs tijdens het WK elders werken? Dat zal erg zeldzaam zijn.

Charlie Manby

Toch heeft de 20-jarige Engelsman Charlie Manby nog tijdens het WK darts 2026 in Londen een paar diensten afgewerkt. Hij werkt als metselaar, oftewel bricklayer in het Engels. Hij maakt dus vooral muurtjes van bakstenen in de bouw.

Manby is tot nu toe een van de verrassingen van het toernooi. De nummer 99 van de ranglijst PDC Order of Merit met de bijnaam Champagne versloeg bij zijn debuut Cameron Menzies en Adam Sevada. In de derde ronde treft hij Ricky 'Rapid' Evans. Zijn partij tegen Menzies verliep vol tumult. Of beter gezegd: die pot eindigde met een klap. Na zijn nederlaag gaf Menzies zijn tafeltje een paar klappen, waarbij de Schot zijn hand verwondde.

Werken

Door zijn tweede zeges heeft Manby al 35.000 pond verdiend, oftewel dik 40.000 euro. Wint hij nog twee potjes, dan komt zijn prijzengeld al uit op minstens 100.000 pond. Enorme bedragen voor een speler die in zijn hele dartsloopbaan tot nu toe 40.000 euro pakte met zijn prestaties.

Tegen The Sun zegt hij: "Ik werk niet met Kerstmis. Maar woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het WK werkte ik wel. Alles ging prima, hoor. De meeste collega's zijn naar Ally Pally in Londen gekomen voor het WK. Ze genoten ervan. Ik werk als freelancer. Dus als ik niet werk, dan krijg ik niet betaald. Als ik de kans heb om te werken, dan werk ik. Ik ben niet werkschuw. Er zijn darters die de top bereiken terwijl ze nog geen enkele dag in hun leven normaal werk hebben gedaan. Zo ben ik niet. Ik wil gewoon mijn handen uit de mouwen steken. Ik hou van werken, ik geniet ervan."

Vader van vriendin

Hij doet zijn werk voor het bedrijf GBV Construnction. Dat hij daaraan is verbonden is geen toeval: GBV is in handen van de vader van zijn vriendin. Het logo van het bedrijf prijkt op de achterkant van Manby's shirt.

"Hij heeft tickets geregeld voor het WK, want ik ben te nonchanalant om dat op me te nemen en mensen te vragen of ze willen komen. Ik ben geen profdarter. Ik verdien vooral mijn geld als metselaar. Zo simpel is het", legt hij uit.