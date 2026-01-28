Justin Hood heeft nog altijd niks ingeleverd van zijn topniveau tijdens het WK darts. De Engelsman, die verrassend de kwartfinales haalde in Ally Pally, moest woensdag op komen draven voor de voorrondes van de World Masters en zorgde meteen voor een sensatie. En hij was niet de enige.

Hood mocht de groepsfase overslaan en stroomde daarna in tegen de Pool Sebastian Bialecki. Dat Hood vervolgens met 3-0 in sets zou winnen, is niet eens de grootste verrassing. De manier waarop maakt grote indruk. Happy Feet, bekend om zijn gekke bekken en buckethat in Ally Pally, gooide liefst 109.38 gemiddeld. Bialecki deed het met ruim 102 niet eens veel slechter, maar toch pakte hij geen set.

Beau Greaves

Beau Greaves zorgde tegelijkertijd bij de laatste 64 voor een grote stunt door de Nederlander Dirk van Duijvenbode meteen uit te schakelen. De vrouwelijke topdarter, die pas voor het eerst een tourkaart heeft, gaf Van Duijvenbode nauwelijks kans. Beiden haalden niet hun topniveau, maar toch mag Greaves hopen op deelname aan het hoofdtoernooi.

Cameron Menzies meteen k.o.

De veelbesproken darter Cameron Menzies vloog er na zijn opmerkelijke WK ook meteen uit. De Schot, die tegen Charlie Manby een tafeltje kapot sloeg op het podium, verloor kansloos met 3-1 van de Ier Shane McGuirk. De voormalig Lakeside-wereldkampioen haalde twee weken geleden pas zijn tourkaart bij de PDC.

Jimmy van Schie en Jeffrey de Zwaan

Andere Q-School-overwinnaars Jimmy van Schie en Jeffrey de Zwaan hielden de Nederlandse eer meer dan goed hoog. Zij gooiden er ook meteen geplaatste spelers uit. De Zwaan bleef in een beslissende vijfde set het koelst tegen Ricardo Pietreczko en Van Schie won van Ritchie Edhouse. Andere 'geplaatste' spelers die er meteen uitvlogen waren Callan Rydz, William O'Connor, Mensur Suljovic, Ian White, Andrew Gilding, Michael Smith, Peter Wright, Brendan Dolan en Nick Kenny.

Wesley Plaisier

De Nederlander Wesley Plaisier redde het net niet tegen de Zweed Jeffrey de Graaf. Hoewel WK-verrassing Plaisier de groepsfase nog had overleefd, kwam de 'Gerwyn Price-beul' flink tekort tegen De Graaf: 3-0. De voorrondes leveren uiteindelijk acht qualifiers op die in de hoofdfase mogen meedoen. Daar zijn sowieso vier Nederlanders al voor geplaatst: Gian van Veen, Michael van Gerwen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena.

Groepsfase

In de groepsfase pakte de Nederlandse jongeling Jamai van den Herik het hoogtepunt van de dag mee. Hij gooide een negendarter, maar verloor wel allebei zijn duels waardoor hij werd uitgeschakeld. Bekende namen die in die fase uitvielen waren: Cristo Reyes, Maik Kuivenhoven, Fallon Sherrock, Lisa Ashton, Adam Gawlas, Andreas Harrysson, Arno Merk en Mervyn King.