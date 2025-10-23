De namen Nathan Aspinall en Stephen Bunting staan hoog in het collectieve geheugen van de dartswereld. Aspinall won al meerdere majors, maar kampte de laatste jaren met darteritus. Zijn ster is al een tijdje tanende. Bunting is opgeklommen tot de nummer 4 van de wereld, maar won nog geen major. Toch melden ze zich als favorieten voor het EK darts.

Bunting moet op de openingsavond van het EK meteen tegen Premier League-collega Chris Dobey. Voor hem staat er in Dortmund meteen weer veel op het spel. Lost hij zijn belofte eindelijk eens in met een toernooizege? "Ik weet dat ik nog nooit een tv-major gewonnen heb bij de PDC, maar ik denk dat het niet ver weg is", zegt Bunting in de voorbeschouwing op het EK.

'Soms heb je wat meer geluk nodig'

"Ik speel echt fantastisch, maar soms heb je wat meer geluk nodig om dat soort titels te winnen. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga er als derde geplaatste darter in en ik kan niet wachten om te spelen voor het Duitse publiek. Hopelijk kan ik mijn beste vorm opbrengen en tot de winst komen."

Nathan Aspinall

Aspinall zit in eveneens bijzonder vaarwater. De Engelsman kelderde door zijn fysieke problemen buiten de top van de wereld, maar kende in een jaar vol druk veel successen. Zo won hij liefst drie Euro Tours en eindigde hij ternauwernood als eerste in de EK-ranking. Hij is dus op papier de favoriet.

'Moeilijke maanden geweest'

"Het zijn een paar moeilijke maanden geweest sinds de World Matchplay afgelopen zomer. Mijn prestaties sindsdien zijn niet best geweest. Maar ik ben thuis heel hard aan het werk. Ik ben teruggegaan naar wat werkt. Veel training en werken aan mijn fitness. Om als nummer 1 van de ranking het EK in te gaan heeft me een ongelofelijke boost in mijn zelfvertrouwen gegeven."

