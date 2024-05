Darter Michael Smith pakt geblesseerd de titel: 'Het was de strijd tussen de gewonden'

Michael Smith was maandag de beste tijdens Players Championship 9 in het Duitse Hildesheim. De Engelsman was geblesseerd, maar kwam toch als sterkste uit de strijd. Het was zijn eerste titel in iets minder dan een jaar.

"Het was al moeilijk vanaf het begin", vertelt Smith na afloop van de gewonnen finale. "Ryan Joyce zei nog tegen mij dat hij een paar dagen terug zijn enkel verzwikt had tijdens het voetballen, dus het was een beetje een gevecht tussen de gewonden."

Players Championship 9 | Michael Smith wint in de finale van Ryan Joyce Voor de Nederlandse darters was Players Championship 9 een matig vloertoernooi. In het Duitse Hildesheim kwam er geen enkele landgenoot tot de laatste acht. Bij de laatste zestien eindigde het avontuur voor de laatste Nederlanders.

De wereldkampioen van 2023 was niet tevreden ondanks de zege niet tevreden over zijn niveau. "Mijn hoofd was er niet meer bij. Bij 3-1 laat ik 85 staan na negen pijlen. Ik miste van alles en ik was het gewoon even kwijt. Hij bleef me maar kansen geven en op een gegeven moment pakte ik die. Mijn gemiddelde was 88 punten. In een finale is dat niet goed, maar het is mijn eerste titel in bijna een jaar."

Blessure

Na zijn partij in de eerste ronde plaatste Smith een bericht op X, dat hij last had van jicht. "Ik trek me nooit terug uit toernooien. We hebben met de UK Open gezien dat ik met een hamstringblessure de halve finale haalde. Ik heb met een gebroken hand en gebroken vingers gespeeld. Het vele reizen van afgelopen week heeft zijn tol geëist voor mijn voet, maar ik ben er altijd om te spelen."

Don’t you just love gout. More pain killers required please so I can actually lean while throwing. Feel sorry for my opponent there as I think he felt sorry for me. — Michael Smith (@Michael180Smith) May 6, 2024

Premier League

In de Premier League staat Smith momenteel op de zo gehate vijfde plek. Deze geeft geen recht op de play-offs, maar de Engelsman heeft nog het volle vertrouwen in een goede afloop. "Mijn focus ligt op de Premier League. Ik sta twee punten achter op Michael van Gerwen en drie achter Nathan Aspinall. Deze week speel ik tegen Nathan en een week later tegen waarschijnlijk tegen Michael, dus ik heb het in eigen hand. Eerst morgen nog en dan vanaf woensdag kijk ik weer naar de Premier League."