Alles of niets voor vrienden Nathan Aspinall en Michael Smith in Premier League Darts: 'Ik ga hem pakken'

Nathan Aspinall verloor donderdagavond van Michael Smith tijdens de een na laatste competitie-avond van de Premier League Darts. Volgende week donderdag staat er een nieuwe ontmoeting tussen de twee Engelse vrienden op het programma: de winner gaat door naar de play-offs van het toernooi.

Tijdens de laatste speelronde gaat het nog maar één partij: Aspinall tegen Smith. De twee Engelsen staan vierde en vijfde op de ranglijst en er zit maar één punt verschil tussen de beide heren. Bij winst in een kwartfinale worden twee punten gehaald, dus het wordt alles of niets voor de darters.

Aspinall en Smith speelden donderdag ook al tegen elkaar. Daarin had eerstgenoemde goede zaken kunnen doen, maar was het de wereldkampioen van 2023 die aan het langste eind trok: het werd 3-6.

'Alles of niets'

Niet lang na het einde van de avond in Leeds plaatste Aspinall een Story op zijn Instagram. Op de foto zijn hij en Smith te zien. Daarbij plaatste The Asp de tekst: 'Ik pak hem volgende week. Balen van vanavond, maar een belangrijk duel volgende week. Alles of niets'.

Vrienden

Aspinall en Smith zijn goed bevriend met elkaar. Tussen twee Premier League-avonden door gingen de twee zelfs samen op vakantie naar Las Vegas. Samen met hun gezinnen genoten ze daar van de vrije tijd buiten het darten om.

Wéér Aspinall

Vorig jaar zat Aspinall in hetzelfde schuitje. Toen stond hij vijfde en Welshman Jonny Clayton vierde. De twee speelden tijdens de laatste avond in Aberdeen tegen elkaar. Clayton had genoeg aan winst, terwijl The Asp twee zeges moest pakken om zich te plaatsen voor de play-offs. De Engelsman versloeg Clayton, maar was daarna niet opgewassen tegen Claytons landgenoot Gerwyn Price. Daardoor was het Clayton die naar de halve finale ging, maar daar dik verloor van Price. Michael van Gerwen was uiteindelijk te sterk voor de Welshman in de finale van het toernooi.

Premier League

De overige wedstrijden tijdens de laatste competitie-avond van de Premier League gaan eigenlijk nergens meer over. Luke Littler, Luke Humphries en Van Gerwen zijn al geplaatst voor de play-offs in Londen, al kan de top vier nog wel wat veranderen. Humphries kan in theorie nog eerste worden als hij de avond wint en Littler er gelijk uitligt. Van Gerwen kan nog voorbijgegaan worden door Aspinall of Smith.

Tijdens de play-offs speelt de nummer één van de ranglijst tegen de nummer vier en de nummer twee tegen de nummer drie. De laatste avond in de Premier League zal dus het schema van de play-offs in Londen bekendmaken.