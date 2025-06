De nieuwe opzet van het WK darts doet bij Vincent van der Voort flink wat stof opwaaien. Over het algemeen is de ex-profdarter meer dan tevreden over hoe de PDC het grootste toernooi van het jaar vanaf december in gaat vullen, maar er moet hem ook iets van het hart. Hij haalt zelfs voetbalclub TOP Oss aan om een treffende vergelijking te maken.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is hij hard voor de darters die meedoen aan de Challenge Tour en in de nieuwe regels een extra plek krijgen op het WK darts. "Dat vind ik onbegrijpelijk. Die spelen gewoon eerste divisie, dus dan hoor je niet op het WK. Dan moet je dat maar afdwingen in een kwalificatietoernooi in jouw land of regio. Het is heel vreemd. Het zou toch ook heel raar zijn als TOP Oss in de Champions League mee mag doen omdat ze de eerste divisie hebben gewonnen?"

'Dat is toch heel gek?'

Darters op de Challenge Tour zijn niet goed genoeg voor een tourkaart (hebben ze bewezen op Q-School, waar tourkaarten gewonnen moeten worden) en dus zijn het amateurs. "Dat betekent dat je je moet opwerken naar het niveau (van de profs, red.). Ze zouden eigenlijk helemaal geen plek op het WK moeten krijgen. Ze mogen ook nog eens meedoen aan de Grand Slam of Darts, dat is toch ook heel gek? Je krijgt een tourkaart als je hoog op de Challenge Tour eindigt."

'Ik vind het onterecht'

Volgens Van der Voort zegt nummer 1 worden op de amateurtour niks. "Dat is gewoon eerste divisie. Ze zijn niet goed genoeg voor een tourkaart, dus dan moet je gewoon weer een jaar wachten. Ik vind het onterecht dat zij nu drie plekken op het WK mogen verdelen." Wel snapt hij de keuze om de plekken voor vrouwelijke darters te verdubbelen van twee naar vier, al plaatst hij daar ook een kanttekening bij.

'Dat moet je wel hopen'

"Als vrouwen spelen, komt er altijd meer aandacht. Dat is voor de PDC heel belangrijk en voor het vrouwendarts is het goed. Maar je moet wel hopen dat je beste dames blijft houden op zo'n WK. Niet dat Beau Greaves (gezien als beste vrouwelijke darter nu, red.) een trend inzet dat ze niet meedoet en dat de volgende dat ook zegt. Dat je dan met de nummer 8 bij de vrouwen zit, dat gaat echt ten koste van het niveau."

'Die hebben recht om te klagen'

Zelf kondigde Van der Voort aan ook weer een gooi te willen gaan doen naar WK-deelname. Hij heeft zijn vizier al gericht op een extra kwalificatietoernooi dat de PDC presenteerde. Voor de rest van de invulling van de WK-plekken in Ally Pally is hij tevreden. "Alleen Afrika en Zuid-Amerika hebben met ieder 1 plek recht om te klagen. Voor de rest is het top", is Van der Voort duidelijk tevreden over de nieuwe regels.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door spreekt verslaggever Damian Vlottes met Michael van Gerwen, die voor het eerst zijn verhaal doet nadat hij aankondigde te gaan scheiden van zijn ex-vrouw Daphne. De reactie van Vincent van der Voort daarop, zijn mening over de nieuwe opzet van het WK darts én een tipje van de sluier over zijn eigen rentree hoor je in de nieuwste aflevering! Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.