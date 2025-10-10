Danny Noppert en Gary Anderson speelden bij de World Grand Prix in de kwartfinale tegen elkaar. De Nederlandse topper won met 3-1 in sets (2-3, 3-1, 3-2, 3-2) en gaat dus naar de laatste vier in Leicester.

De Fries en de oud-wereldkampioen trakteerden de kijkers op een meeslepende partij. Noppert gaf in de openingsset een voorsprong van 2-0 in legs weg (2-3 voor Ando), maar was veerkrachtig en gooide in set twee op hoog niveau door. Anderson bleef wel aanhaken, want in weinig legs zat er veel verschil tussen de twee. Het werd 1-1 in sets.

Spanning

Ook in de derde en vierde sets deden de darters weinig voor elkaar onder. The Freeze pakte de derde met 3-2 in legs en ook in de vierde kwam het aan op de beslissende vijfde leg. Noppert mocht die beginnen, maar hij verzuimde in zijn eerste beurt een dubbel te raken (bij dit toernooi begint een leg pas na een dubbel).

Anderson kreeg een kans om het 2-2 in sets te maken. Waar het tops moest zijn, raakte hij de single 20. Noppert stapte naar voren om 92 uit te gooien. Via treble 20 en dubbel 16 lukte dat. Noppert staat in de halve finale van de World Grand Prix!

Wat is World Grand Prix?

Het majortoernooi World Grand Prix is een van de grotere evenementen van de bond PDC. Het heeft een uniek format. De leg gaat pas echt beginnen als een speler een dubbel heeft gegooid. Kortom: 'dubbel in, dubbel uit'. Ook wordt er in sets gespeeld, wat ook zo is bij het WK darts. Normaal worden toernooien afgewerkt met louter legs, dus zonder sets.

Dirk van Duijvenbode

Voor Dirk van Duijvenbode was het toernooi over na de kwartfinale. Jonny Clayton liet weinig heel van Aubergenius. Het werd 3-0 in sets en kijk je naar het aantal gewonnen legs, dan was de Welshman duidelijk beter: 9-1.

Prijzengeld World Grand Prix

In de eerste ronde wordt er gespeeld tot twee gewonnen sets, daarna loopt het format langzaamaan op. In de halve finales is het 'best-of-9' en in de finale 'best-of-11'. Het prijzengeld is als volgt verdeeld.

Eerste ronde: 7.500 pond (8.600 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Kwartfinale: 25.000 pond (28.700 euro)

Halve finale: 40.000 pond (46.000 euro)

Finale: 60.000 pond (69.000 euro)

Winnaar: 120.000 pond (138.000 euro)

Uitslagen vrijdag

Danny Noppert 3-1 Gary Anderson (2-3, 3-1, 3-2, 3-2)

Jonny Clayton 3-0 Dirk van Duijvenbode (3-1, 3-0, 3-0)

Luke Littler v Gerwyn Price

Luke Humphries v Cameron Menzies

