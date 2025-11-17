De Nederlandse topdarter Danny Noppert (34) schopte het bij de Grand Slam of Darts tot de halve finale. Daardoor deed de Fries uitstekende zaken voor zijn portemonnee én ook de ranking van de bond PDC, die is gebaseerd op gewonnen prijzengeld. En daar is hij erg blij mee.

Al bij vijf majors stond Noppert dit jaar in de halve finale: World Grand Prix, EK, Grand Slam of Darts, The Masters, World Cup of Darts. Laatstgenoemde toernooi is voor landen. Hij vormde een duo met Gian van Veen.

Order of Merit

De ranglijst van de PDC heet de Order of Merit en die wordt samengesteld op basis van het prijzengeld dat in de laatste 24 maanden is verdiend. Zogeheten invitatie-toernooien tellen niet mee voor de ranking, oftewel toernooien waarbij de PDC kiest wie deelneemt, zodat er geen open kwalificatie is.

Door zijn verrichtingen in Wolverhampton stijgt Noppert vier plekken op de ranglijst: van plek 11 naar 7. Dat stemt hem tevreden. "Ik ben superblij om weer in de top 8 van de wereld te staan", schrijft Noppert op Isntagram. "Letttttssss gooooo!"

Luke Littler

Noppert heeft in de vorige 24 maanden dik 530.000 Britse pond (600.000 euro) verdiend voor de ranglijst. Luke Littler is voor het eerst de aanvoerder van de lijst. De regerend wereldkampioen heeft 1,85 miljoen op zijn conto. En dat terwijl hij pas begin 2024 prof werd. Alles wat hij de rest van dit jaar verdient komt er dus bovenop, want er wordt niks weggestreept.

Hoog staan op de rangking kan gunstig uitpakken bij de loting van toernooien. Bij de afgelopen Grand Slam of Darts waren er bijvoorbeeld acht groepshoofden, die daardoor dus de andere zeven toppers konden ontlopen in de groepsfase.

Danny Cool

Viaplay-presentator Koert Westerman bracht in het weekend een liedje ten gehoren met de tekst 'Danny Cool', naar de hit Daddy Cool van Boney M. "He's playing like a fool. He is Danny Cool", zong een lachende Westerman. De andere analisten, Vincent van der Voort en Martijn Kleermaker, keken toe alsof ze pubers waren die zich schamen voor hun ouders.

Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door verschijnt dinsdag 18 november om 16.00 uur online op alle kanalen. Dit keer is Gian van Veen te gast bij ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes.