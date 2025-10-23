Het EK darts begint vanavond met zeven Nederlanders in de eerste ronde. Gian van Veen zit in de gunstigste kant van het schema volgens ex-prof Vincent van der Voort. Hij neemt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door het EK darts onder de loep. "Als hij zo speelt als afgelopen tijd, dan geef ik hem een goede kans op een kwart- of halve finale."

De veertien Euro Tours van dit jaar leverden een eindranking op. Vervolgens werden de 32 spelers aan elkaar gekoppeld via de plaatsingslijst. Dus de nummer 1 speelt tegen 32, twee tegen 31, drie tegen 30, enzovoorts. Het leverde ook twee Nederlandse onderonsjes op. Te beginnen met Michael van Gerwen tegen Wessel Nijman. "Michael heeft een streepje voor op Nijman, omdat die nog nooit van hem heeft gewonnen. Alleen zit je bij Michael in de fase dat je geen idee hebt welke versie van hem op komt dagen."

'Dat ga je dan krijgen'

Volgens goede vriend Van der Voort is het zo wisselvallig, dat het ook op het EK alle kanten op kan gaan. Op de World Series Finals had niemand verwacht dat hij zou winnen. Dat doet hij dan toch, met goed spel. Een week later, toen de verwachtingen ineens weer hoog waren, vloog hij er op een Euro Tour alweer snel uit. Als hij er zo in blijft staan, zal dit het blijven. Dan kan hij dit EK winnen en dan vervolgens drie maanden niks presteren. Dat ga je dan krijgen. Hij heeft zoveel talent en winnaarsmentaliteit. Als alles klopt bij hem, is hij heel moeilijk te verslaan. Maar als het niet klopt, dan valt in één keer alles weg en kan iedereen van hem winnen."

Daar ligt dan ook de kans voor Nijman, die Van Gerwen op kwaliteit echt wel kan verslaan. "Als hij een goede wedstrijd speelt en Michael speelt zo'n potje als dat we de afgelopen maanden vaker van hebben gezien, dan kan Nijman hem zomaar met 6-2 pakken. Maar als het spannend wordt, denk ik dat Michael 'm wint. Het gaat bij hem ervan afhangen hoe hij naar het toernooi gaat."

Dirk van Duijvenbode - Danny Noppert

Het andere Nederlandse onderonsje gaat tussen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode. "Een best potje", noemt Van der Voort dat duel. "Het is moeilijk te voorspellen en er is geen duidelijke favoriet. Noppert is echt goed nu, maar Dirk is sinds afgelopen weekend ook echt in vorm. Ik denk dat de vorm van de dag gaat bepalen wie er wint."

Raymond van Barneveld

De Nederlander die het het minst trof in de 'loting', is zonder twijfel Raymond van Barneveld. De 58-jarige legende moet tegen regerend wereldkampioen Luke Littler. "Dat wordt heel lastig voor hem", voorspelt Van der Voort. "Dat wint hij niet, want op huidige vorm wordt het heel erg moeilijk. Het enige wat je hem mee kan geven is dat hij agressief moet spelen, veel energie moet brengen en moet hopen dat Littler minder is die dag. En hij zal zelf heel goed moeten spelen, want met oké spel gaat het niet lukken."

'In dat stukje wil je zitten'

Gian van Veen zit 'in het stukje van de loting waar je in wil zitten' volgens Van der Voort. Hij speelt in de eerste ronde tegen Damon Heta. "Van Veen is de favoriet. Hij heeft vaak alleen de pech dat mensen het tegen hem heel erg naar hun zin hebben. Vorig jaar trof hij meteen Ritchie Edhouse (de regerend EK-winnaar, die er nu niet bij is, red.) en die gooide 108 tegen hem en was het al klaar. Nu tegen Heta, daarna in het stukje met Martin Schindler, Dave Chisnall, Ryan Joyce en Luke Woodhouse. Daar wil je in zitten. Een goeie kans voor Van Veen om ver te komen."

Jermaine Wattimena

Tot slot ziet Van der Voort kansen voor Jermaine Wattimena in zijn eerste ronde tegen de Niko Springer. De Duitser heeft nog geen jaar zijn tourkaart en won al een Euro Tour. Toch is Wattimena favoriet in hun duel. "Hij heeft momenteel de betere vorm. Hij won een Players Championship vorige week en was ook op de Euro Tour in Hildesheim erg goed, met zo goed spel ook. Hij heeft de goede vorm te pakken, alleen geeft dat geen garantie voor nu op het EK. Hij is wel de favoriet, maar Springer speelt wel in Duitsland voor eigen publiek. Dat kan weer zijn voordeel zijn."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.