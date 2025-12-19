Uiteraard is er ook in Groot-Brittannië een uitverkiezing voor sporter voor het jaar. Wereldkampioen darts Luke Littler (18) stond op de shortlist met daarop zes namen. De 18-jarige topdarter greep echter naast de prijs en werd ook al niet de winnaar in de categorie jonge sporters. Momenteel doet hij in Londen mee aan het WK darts 2026.

Littler is het niet meer gewend om te verliezen, laat staan dat het tweemaal op één avond gebeurt. De door de Britse staatsomroep BBC georganiseerde prijzenjacht werd gewonnen door golfer Rory McIlroy. Rugbyspeler Ellie Kildunne werd tweede en F1-wereldkampioen Lando Norris derde. In de categorie jonge sporters won voetbalster Michelle Agyemang (19).

PDC Order of Merit

Littler werd onlangs de nummer 1 van de ranglijst PDC Order of Merit en in rap tempo heeft hij een enorme voorsprong opgebouwd op nummer twee, Luke Humphries. In 2025 won hij liefst zes van de acht majors die meetellen voor de ranglijst.

Aan het WK 2026 is titelhouder Littler voortvarend begonnen. In zijn eerste pot zette hij Darius Labanauskas eenvoudig opzij. Zijn gemiddelde van 101,5 is tot nu toe het hoogste in de eerste ronde. Vrijdag worden de laatste partijen in die ronde gehouden.

Rolex

Sportief en zakelijk gaat het uitstekend met Littler. Hij heeft in de afgelopen 24 maanden een kleine 2 miljoen euro bij elkaar gegooid. Na de pot tegen Labanauska werd er massaal gesproken over wat hij om zijn pols droeg. Dat was een tweekleurige Rolex Submariner Date. Nieuw op de officiële Rolex-website kost dit horloge 17.750 euro. Een schrijntje voor Littler, die de afgelopen twee jaar ruim 2,1 miljoen euro bij elkaar dartte.

Sarina Wiegman

Bij het prijzengala van de BBC kreeg Sarina Wiegman de prijs voor 'Coach of the year'. Ook in Nederland ontving ze die eretitel. Ze werd de eerste vrouwelijke Coach van het Jaar. Dat maakt het extra speciaal. "Kijk, ik doe geen dingen om de eerste vrouw te zijn. Ik ben begonnen met voetballen en coachen omdat ik het heel erg leuk vind. Ik heb mijn hart altijd gevolgd", zei ze.