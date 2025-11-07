Topdarter Gian van Veen begint dit weekend aan de Grand Slam of Darts als de man in vorm. Hij won eind oktober het EK darts, zijn eerste majortitel. Maar de jonge (23) Gelderlander heeft geen grote mond en weet dat hij pas aan het begin staat van zijn loopbaan.

Tegenover Online Darts vertelt Van Veen met welke mentaliteit hij is gearriveerd in Wolverhampton, waar de Grand Slam of Darts wordt gehouden.

"Het is nog niet voor 100 procent doorgedrongen dat ik nu een majorwinnaar ben", zegt hij. "Misschien duurt dat nog een paar maanden. Maar de afgelopen anderhalve week leefde ik wel een beetje op een wolk."

Verwend

Van Veen gaat uitstekend om met de media. Hij komt moeiteloos uit zijn woorden, ook in het Engels, probeert niet alleen maar kortaf clichès uit te spuwen en beseft dat aandacht voor het darts goed is voor hem en de sport in het algemeen.

"Heel veel Nederlandse media wilden iets doen", zegt hij. "Dat was mooi om te zien. We zijn in Nederland verwend met Raymond en Michael, en Danny won natuurlijk de UK Open, maar daarna was het best even stil. Dan is het leuk dat ze dit meteen oppakken."

'Gewoon een volgend toernooi'

Kom bij Van Veen niet aan met theorieën als die van de ketchupfles. In het voetbal wordt weleens over spitsen die droog staan gezegd dat hij één goaltje moet maken, zodat het zelfvertrouwen toeneemt en er als vanzelf nieuwe goals 'uit de fles' stromen.

"Ik ga gewoon door met wat ik dit jaar al deed. Mijn niveau was het hele jaar goed. Op de Euro Tour lukte het nét niet, in Dortmund lukte het wel. Dus ik zie dit gewoon als een volgend toernooi", zegt hij nuchter.

Luke Littler

Grappig is wel, of eigenlijk voor Van Veen juist niet, dat hij nog nooit een pot won op het WK darts. "Dat moet dit jaar beter. Mijn resultaten zijn beter, ik heb meer vertrouwen. Dus ik kijk daar nu heel anders naar", zegt hij.

Mede die statistiek overtuigt Van Veen ervan dat hij nog lang niet op het niveau is van Luke Littler, de regerend wereldkampioen. Wel wordt hij, omdat hij ook nog jong is, vaak genoemd als belangrijkste concurrent in de komende jaren voor The Nuke. "Het is mooi om in dezelfde zin genoemd te worden als Luke", zegt The Giant. "Maar als ik me met hem ga vergelijken, dan lig ik een week in bed te huilen. Hij doet het elke week, elk toernooi, elk moment staat hij er. Daarom wordt hij waarschijnlijk snel nummer één van de wereld."

