Michael van Gerwen is in 2026 nog altijd ongeslagen. De Nederlandse topdarter won afgelopen week de Bahrain Darts Masters en pakte maandag in zijn eerste partij op de Saudi Arabia Darts Masters ook de zege. Van Gerwen rekende simpel af met Nitin Kumar uit India.

Van Gerwen was vooraf gewaarschuwd, want hij zag eerder op de dag hoe Danny Noppert in de eerste ronde onderuit ging tegen een lokale speler uit Azië. De drievoudig wereldkampioen begon nog wat stroef in Saoedi-Arabië, waar dit jaar voor het eerst een World Series-toernooi wordt gehouden, maar de zege kwam nooit in gevaar.

Van Gerwen profiteert van missers

Dat terwijl Mighty Mike in de eerste leg helemaal niets gooide. Hij had echter het geluk dat de Indiër vier pijlen liet liggen om te breken. Van Gerwen hield daardoor in liefst acht beurten zijn eigen leg. Kumar deed dat ook en miste vervolgens nog eens twee pijlen om de Nederlander te breken. Dat strafte Van Gerwen af met een 74-finish en toen hij daarna met een 102-finish de Indiër ook nog wist te breken, was het gat direct geslagen.

Van Gerwen had vanaf dat moment de controle en brak Kumar, die op het afgelopen WK nog won van de Nederlander Richard Veenstra, even later weer toen de Indiër opnieuw pijlen op de dubbel miste. De drievoudig wereldkampioen hield op zijn beurt het hoofd koel en pakte de zege: 6-1.

Van Gerwen ongeslagen

De 36-jarige Van Gerwen is daarmee nog altijd ongeslagen in 2026. Hij versloeg afgelopen week Alexis Toylo, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Gian van Veen bij de Bahrain Darts Masters. Van Gerwen pakte daarmee voor het eerst de titel op dat toernooi.

Van Gerwen speelt in de kwartfinales tegen Bunting, die met 6-1 van Tomoya Goto won. De kwartfinales, halve finales en finale worden dinsdag gespeeld in Saoedi-Arabië.

Gian van Veen

Van Veen komt maandagavond ook nog in actie. De verliezend finalist van het afgelopen WK en de Bahrain Darts Masters speelt dan tegen Motomu Sakai uit Japan.