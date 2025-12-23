Michael van Gerwen koos voor een opvallende invulling van zijn schema op het WK darts. Waar veel spelers tussen hun eerste en tweede ronde naar huis gingen, bleef de drievoudig wereldkampioen in Engeland om 'te leren van zijn fouten'. Van Gerwen was namelijk verre van tevreden met zijn spel tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami en weet dat het tegen William O'Connor veel beter moet.

De 36-jarige Van Gerwen speelde 18 december zijn partij in de eerste ronde en moet dinsdagavond 23 december zijn partij in de tweede ronde gooien. Waar veel landgenoten huiswaarts keerden tussen beide rondes in, bleef MVG dus in Engeland. "Het is overdreven dat ik me zorgen maakte. Maar weet je wat het is? Ik moest best wel lang wachten voordat ik het podium op mocht. Ik was opgefokt en wilde iets te graag mijn eigen spel spelen. Dat lukte niet goed, dan kun je fouten maken. Dat heb ik gedaan, maar nu is het zaak om van je fouten te leren", zegt Van Gerwen voorafgaand aan zijn wedstrijd tegen O'Connor tegen Sportnieuws.nl.

'Het was te veel een rollercoaster'

"Ik heb er rustig over na kunnen denken en de wedstrijd geanalyseerd. Het was te veel een rollercoaster: mooie ups, maar ook heel veel slordige pijlen. Dat mag mij niet gebeuren, maar zo zie je maar dat het mij ook kan overkomen op een WK. Ik ben dus lekker hier gebleven en heb veel trainingsuren gemaakt. Nu ga ik proberen beter voor de dag te komen en daar kijk ik ontzettend naar uit."

'Onderschatte speler'

De Ier O'Connor is zijn tegenstander dinsdagavond. "Ik weet als geen ander waar hij toe in staat is. Hij is een zeer onderschatte speler. Ik ken hem al twintig jaar en als hij het op zijn heupen krijgt is hij pittig om te verslaan. Maar ik heb vijftien keer van hem gewonnen en hij maar drie keer van mij. De laatste keer dat ik van hem verloor was zeven jaar geleden", kent hij zijn tegenstander door en door. O'Connor maakte indruk in de eerste ronde met het hoogste gemiddelde van iedereen.

Grapje over Peter Wright

Mocht Van Gerwen van O'Connor winnen, dan wacht in de derde ronde de Duitser Arno Merk. Die was met 3-0 veel te sterk voor een onherkenbare Peter Wright. De tweevoudig wereldkampioen kwam tot nog geen 80 gemiddeld. In de eerste ronde sneerden Wright en Van Gerwen nog grappend naar elkaar. Wright zei dat Van Gerwens ogen achteruit gaan. Nu was het weer tijd voor de Nederlander om de Schot terug te pakken. "Ik kan nu wel heel makkelijk een grapje maken en zeggen dat hij naar zijn ogen moet laten kijken. Maar dat is te makkelijk", knipoogde Van Gerwen.

