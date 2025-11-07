Het leven van bekende personen gaat niet altijd over rozen. Dat ondervond topdarter Luke Littler afgelopen week maar weer eens. Dat zorgde voor hachelijke momenten op de snelweg voor de nog altijd pas 18-jarige wereldkampioen.

Afgelopen maandag haalde Littler zijn rijbewijs. Dat ging niet zonder slag of stoot: de Engelsman deed er maar liefst zeven keer over om zijn theorie-examen te halen. Zijn praktijkexamen ging een stuk makkelijker: dat deed Littler in één keer.

Achtervolging

Lang duurde die euforie echter niet. Daags na het halen van zijn rijbewijs reed Littler op de snelweg, toen hij merkte dat hij achtervolgd werd. "Ik reed naar mijn vriendin toe en ik merkte dat er iemand al de hele tijd achter me zat", vertelt de darter aan Darts Now. "Ik pakte een afslag echt super laat en dat deed hij ook. Daarna heb ik drie u-bochten gemaakt en hij bleef maar achter me."

Dat zorgde ervoor dat Littler niet met een lekker gevoel achter het stuur zat. "Ik was aan het trillen en was echt nerveus." Het bleek uiteindelijk om de paparazzi te gaan, die achter de jonge Engelse darter aan zat.

Paparazzi

Door de achtervolging had Littler nog wel een appeltje te schillen met de media. Op zijn Instagram Story plaatste hij een foto van zijn gloednieuwe auto: een BMW 120 M Sport ter waarde van zo'n 39 duizend pond, omgerekend iets meer dan 44 duizend euro. Het plaatsen van een foto van de auto had een bijzondere reden: "Ik plaatste dat, zodat de man die mij achtervolgde zijn foto's niet kon verkopen. Die was voor hem."

"Ik snap dat het zijn baan is", vervolgt Littler. "Maar je achtervolgt me op de snelweg en het was erg druk... Ik zat nerveus achter het stuur."

Grand Slam of Darts

Dat hij zijn rijbewijs heeft gehaald betekent niet dat Littler nu zelf overal naartoe gaat rijden, bijvoorbeeld de Grand Slam of Darts die dit weekend begint in Wolverhampton. "Nee, dan laat ik mijn vader rijden denk ik. Ik ben nu wel al een paar keer naar Manchester gereden met mijn vriendin."

Op de geschoonde wereldranglijst, waarbij het prijzengeld van twee jaar terug eraf is gehaald, staat Littler voor het eerst bovenaan. De 18-jarige Engelsman is over zijn landgenoot Luke Humprhies heen gegaan, maar dit kan tijdens de Grand Slam zomaar nog veranderen. Daarom houdt Littler zich nog even op de vlakte. "Ik heb het al eerder gezegd: het zou me niks verbazen als Humprhies wint en prijzengeld oppikt. Maar ik ga ervoor zorgen dat ik mijn eigen ding blijf doen. Als ik een paar Euro Tours meer had gespeeld had ik misschien al bovenaan gestaan."