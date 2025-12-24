Michael van Gerwen wankelde nog in de eerste ronde van het WK, maar dinsdag liet hij zien dat er met hem zeker rekening moet worden gehouden. De drievoudig wereldkampioen speelde tegen William O'Connor erg sterk en dat doet Vincent van der Voort deugd. "Zo wil je hem graag zien", vertelt de oud-profdarter in de podcast Sportnieuws.nl WK Darts Draait Door.

Van Gerwen begon het WK met een 3-1 zege op de Japanner Mitsuhiko Tatsunami en tegen de O'Connor stond er dezelfde eindstand op het bord. Toch was het verhaal van de wedstrijd tegen de Ier totaal anders. Van der Voort zag dat Van Gerwen 'een heel stuk beter speelde'. "Er zaten af en toe wel nog wat slordigheden in zijn spel, maar vergeleken met de eerste wedstrijd was het nu echt een andere Van Gerwen. Je zag aan zijn blik en lichaamstaal dat er iemand stond die koste wat het kost wil winnen. Zo wil je hem graag zien", vertelt hij in de podcast.

De drievoudig wereldkampioen noteerde dinsdag een gemiddelde van net boven de 100. Dat terwijl hij tegen Tatsunami maar op 90 punten per beurt uit wist te komen. "Misschien dat hij voor die eerste ronde toch een beetje dacht: het voelt prima met gooien dus deze win ik wel. Dat hij verrast werd en er toen paniek insloeg."

Van Gerwen gooit 'vieze finishes'

O'Connor had in de eerste ronde veel indruk gemaakt en dus was Van Gerwen deze keer wel scherp: "Nu wist hij: O'Connor is een lastige tegenstander, de beste van de eerste ronde. Dat heb ik hem ook elke dag gezegd: als je zo blijft spelen, gaat hij je vernielen."

Van Gerwen kwam in de eerste set met 2-0 achter, maar won die met drie legs op rij alsnog en dat was erg belangrijk: "Dat weet je met O'Connor. Hij zat hoog in het zelfvertrouwen en was er klaar voor. Wat je moet doen bij hem is kijken of je hem in de eerste set al pijn kan doen. Dan gaat hij met zijn hoofd schudden, wordt hij negatief en een beetje sarcastisch. Dat kreeg hij nu snel voor elkaar. Michael gooide een paar hele vieze finishes uit."

Vooral de bullseye hielp Van Gerwen een aantal keer uit de brand. Dat terwijl die vooraf niet zijn beste vriend was. "Ze gingen voor de bull gooien wie er mocht beginnen en toen gooide O'Connor hem in het midden van het midden, maar hij heeft hem aardig teruggepakt", concludeert Van der Voort.

Derde ronde

Toch loopt de oud-profdarter nog niet voorop in de polonaise: "Als je nog kritisch wil zijn: vaak zat de eerste pijl goed en de tweede er een stuk onder. Dat kan met onzekerheid en spanning te maken hebben. Na de eerste wedstrijd wist je niet waar hij stond en dan is dit wel echt en verbetering die je wil zien. Er moet nu doorgepakt worden en dan moet hij weer een stapje maken in de volgende ronde."

Van Gerwen neemt het in die volgende ronde op tegen een verrassing van het WK: Arno Merk. De Duitser won in de eerste ronde van Kim Huybrechts en maakte dinsdag gehakt van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright: 3-0. De wedstrijd tussen Van Gerwen en Merk wordt op 28 december gespeeld.

