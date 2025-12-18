Mike De Decker is de laatste Belg die in actie gaat komen op het WK darts. Al zijn vier landgenoten vonden hun Waterloo al in de eerste ronde. Toch is de 30-jarige topdarter daar niet mee bezig. Hij staat in Ally Pally puur voor zichzelf en is niet bezig met het vertegenwoordigen van zijn land.

De Decker en het WK darts is een combinatie die nog nooit lekker heeft geboterd. Nog geen enkele keer wist hij voorbij de laatste 64 te komen. Zo moest De Decker het vorig jaar in de tweede ronde afleggen tegen Luke Woodhouse. In combinatie met een wisselvallig jaar, waarin zijn beste resultaat de laatste 16 op de World Matchplay was, zijn de WK-verwachtingen van De Decker zelf niet al te hoog.

'Raar jaar'

"Het is een raar jaar geweest, met momenten goed, met momenten slecht", begint de Belg tegenover de camera van Sportnieuws.nl. "Ik wil het gewoon een keer goed doen op het WK. De laatste 64 was de afgelopen vier jaar mijn eindstation. Daar focus ik me dus vooral op. Ik wil mijn jaar goed afsluiten." De Decker wil vooral de welbekende mijlpaal voor deelnemers aan het WK halen. "Als ik na Kerstmis mag terugkomen, ben ik tevreden."

Exotische tegenstander

Om dat doel te bewerkstelligen, moet De Decker eerst zijn eerste ronde partij winnen. Hierin neemt hij het op tegen een exotische tegenstander, namelijk de Keniaan David Munyua. Hij is dit toernooi de enige Afrikaanse speler, nadat hij eerder het Afrikaanse kwalificatietoernooi won. De 30-jarige debutant is dan ook de eerste Afrikaanse darter, die niet uit Zuid-Afrika komt, op het PDC WK. In het dagelijks leven is Munyua trouwens dierenarts.

Enige Belg

Als De Decker ook nu zijn eerste ronde niet weet te winnen, zou dat een debacle betekenen voor het Belgische darten. Kim Huybrechts, Mario Vandenbogaerde, Dimitri van den Bergh en Andy Baetens vlogen er allemaal al na één potje uit. "Het is jammer. We waren met vijf Belgen, er waren er nog nooit zoveel op een WK geweest. Hopelijk rapen die jongens zich snel op en werken ze toe naar volgend jaar", aldus De Decker.

'Het is weer bewezen'

De winnaar van de World Grand Prix van 2024 had echter geen contact met zijn uitgeschakelde landgenoten, zo onthult hij. "Ik weet zelf hoe kut het is om na de eerste wedstrijd weer naar huis te moeten. Dus ik heb die jongens gelaten." Sowieso is De Decker niet bezig met het feit dat hij Belg is op het WK. Afgelopen juni vlogen onze zuiderburen er al in de groepsfase uit op de World Cup of Darts. Dit leidde tot felle kritiek op hem en zijn dubbelpartner Van den Bergh. De Decker hekelt dan ook de cultuur na verlies in zijn land. "Het is weer bewezen door die andere vier, dat wanneer je verliest, hoe hard je in de grond wordt geduwd in België."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.