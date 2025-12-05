De Engelse topdarter Nathan Aspinall komt met merkwaardige opmerkingen aan het adres van Gian van Veen. De nummer 15 van de ranglijst vreest zelfs dat de Nederlander iets van hem gaat afpakken.

Komende week begint het WK darts en zodra het belangrijkste toernooi van de kalender is afgerond, begin 2026, wordt bekendgemaakt welke acht spelers worden uitgenodigd voor de Premier League Darts. Dat is een rondreizend evenement dat in diverse Europese steden wordt gehouden.

Premier League Darts

The Asp maakt er geen geheim van dat hij dol is op de Premier League Darts. Maar gezien zijn ranking dreigt hij niet te worden uitgekozen door de bond PDC. Normaliter is de top 4 van de rangkin zeker van een startbewijs. De andere vier staan in regel ook hoog op de zogeheten PDC Order of Merit, of hebben de titel gewonnen bij een ander groot toernooi.

Van Veen won recent het EK darts en staat 10e op de ranking. Mits hij ook een sterk WK speelt, maakt The Giant dus een goede kans op deelname aan de Premier League Darts. En dat is waar Aspinall met een gek commentaar op inspeelt.

Opkomstnummer

Aspinall is namelijk bang dat Van Veen het opkomstnummer Mr. Brightside van The Killers gaat gebruiken, als hij inderdaad mag meedoen aan de Premier League Darts. Dat is nu nog het opkomstliedje van Aspinall. Het wordt uit volle borst meegezongen met het publiek.

Aspinall redeneert zo: als hij er niet bij is, dan gaat de PDC Mr. Brightside gewoon toewijzen aan een andere deelnemer. Want de Premier League Darts kan simpelweg niet zonder dat nummer bij een opkomst, stelt Aspinall. Tegen The Sun zegt hij: "Dat nummer hóórt bij de Premier League, naar mijn mening. Iedereen houdt ervan. Gaan ze het aan iemand anders geven voor de Premier League? Kunnen ze dat zomaar doen? Dat weet ik niet."

Teleurgesteld

Hij zit er erg over in, want hij gaat er nog flink over door: "Ik zou erg teleurgesteld zijn als ze dat doen. Dat is eigenlijk het enige waar ik de laatste tijd echt over heb nagedacht dat mogelijk zou kunnen gebeuren Ze kunnen doen wat ze willen, laten we eerlijk zijn. Het zal ze waarschijnlijk ook niet zoveel schelen of ik er wel of niet bij ben, als je begrijpt wat ik bedoel. Stel dat Gian van Veen erin komt, hij heeft een raar Nederlands liedje. Willen ze dat dan in Engeland laten horen, terwijl iedereen van ‘Mr. Brightside’ houdt? Ik weet het niet."

Dat 'rare nummer' waar Aspinall het over heeft is Losse Pols van Russo, Donnie en Marco Schuitmaker.

