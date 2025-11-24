Gian van Veen prolongeerde zondag zijn jeugdwereldtitel, maar het was vooral de sfeer eromheen die diepe indruk maakte. De Nederlander vertelt na afloop dat de finale tegen Beau Greaves aanvoelde als spelen in vijandig gebied. Het publiek was luid, fel en soms ronduit storend. "Ik had het idee dat niemand wilde dat ik won."

De hal in Minehead stond vanaf het begin al volledig achter Greaves. "Dat hoor je van tevoren ook al op social media, dat mensen bij mij reageren op succes vanavond, Mmaar ja, ik ben misschien toch wel stiekem voor Beau en dat merk je ook in de zaal", legt Van Veen uit in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als ik 140 gooi, dan staat drie man te klappen. En als zij 140 gooit, staat 3000 man te klappen."

Strandbal zorgt voor schrik in de zaal

De Nederlander wilde vooral voorkomen dat de zaal het gevoel kreeg dat er iets te halen viel. "Ook tijdens de wedstrijd om direct goed voor te komen", legt hij uit. Dat lukte lang, tot het kantelmoment op 4-1. "Toen begon zij wel beter te gooien en ik een stuk minder." Tot opluchting van Van Veen gingen de vijf pijlen van Greaves voor 4-3 er niet in. "Ik denk, als ze die had gegooid, dan had het publiek wel lastig geweest daarna", is hij van mening.

Alsof de finale zelf nog niet onrustig genoeg was, werd de hal halverwege de partij opgeschrikt door een keiharde klap. Van Veen schrok zichtbaar en keek direct opzij. "Ik denk in ieder geval dat er een strandbal klapte midden in de zaal", vertelt hij. "Maar het klonk net alsof er iemand werd neergeschoten", grapte hij. "Dat was het geluid ook. Dus dat had ook zomaar gekund." Hij vond het typerend voor het publiek in Minehead. "Die zijn daar gewoon lekker feest aan het vieren en een strandbal aan het overgooien."

Teleurstelling weggepoetst door dikke cheque

De finale vormde de afsluiting van een wisselvallig weekend met pieken en teleurstellingen. Zo won hij vrijdag nog knap van Luke Humphries, maar werd hij een dag later al uitgeschakeld door Krzysztof Ratajski. "Tegen Ratajski was het gewoon niet nodig, denk ik", zegt Van Veen over zijn nederlaag. "Maar wat ik zeg, hij pakte al zijn kansen, en daardoor won die de wedstrijd."

Tegenover het verlies tegen Ratajski staat de financiële klapper dankzij de jeugd-WK-titel. Met zijn overwinning nam Van Veen namelijk de volledige hoofdprijs van £12.000 - zo’n €13.600 – mee naar huis. Greaves kreeg als verliezend finalist de helft van het bedrag.

Geen tijd voor feest: focus meteen op het WK

Zijn tweede jeugdwereldtitel op rij levert hem een plek in een bijzonder rijtje op, maar Van Veen kijkt alweer vooruit. Op de vraag of hij volgend jaar voor een derde titel gaat, hoefde hij niet lang na te denken. "Natuurlijk. Kijk, hier staat hij hè", zei hij terwijl hij trots zijn beker omhooghield. Hij informeerde zelfs bij de PDC of drie titels nog iets extra’s opleveren. "Maar iedereen keek me echt aan van: waar heb je het over?"

Veel tijd om te feesten heeft hij niet. Van Veen reist direct door naar Wales voor sponsorverplichtingen en begint daarna aan zijn voorbereiding op het grote WK. Toch gaat hij gaan gekken dingen doen in aanloop naar het toernooi. "Gewoon je ding doen zoals je het hele jaar al doet. Goed blijven trainen, maar ook niet ineens meer dan wat je hebt gedaan omdat het in één keer het WK is."

