Trotse Michael van Gerwen deelt plaagstootje uit aan sensatie Luke Littler

Michael van Gerwen was maandagavond niet kapot te krijgen. De Nederlandse darter glunderde nadat hij Luke Littler had uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Matchplay. Hij was ontzettend trots op zichzelf en kon het niet laten om een sneertje uit te delen aan Littler.

De fans in Blackpool en thuis voor de tv zagen weer een glimp van Van Gerwen op z'n best. Met 10-6 en een gemiddelde van bijna 102 stuurde hij het Engelse toptalent naar huis. "Deze betekent heel veel voor me", begon hij z'n interview bij Viaplay na afloop. "Ik ben blij dat ik onder grote druk ook mooie dingen heb laten zien. De hele wedstrijd was ik de beste, dat geeft me veel voldoening."

Darten op Ibiza

Van Gerwen genoot afgelopen week van een korte vakantie op Ibiza, met zijn gezin. Hij gaf toe dat hij sponsor Winmau had gevraagd om een dartbaan op te sturen naar het Spaanse eiland, zodat hij daar ook kon trainen. "Niet omdat ik het leuk vond, maar omdat er gewerkt moest worden", legde Van Gerwen uit. "Ik wist dat ik aan de bak moest tegen Littler. Maar ik was gewoon de betere, punt uit."

'Het zat goed in m'n koppie'

De vakantie op Ibiza heeft hem wel geholpen, zo was Van Gerwen eerlijk. "De batterij is weer opgeladen. Maar wat tegen Littler het grote verschil maakte, was dat het in mijn koppie ook allemaal goed zat. Dat was heel fijn. Ik heb gewoon klasse staan gooien.

Plaagstootje richting Engeland en Littler

Littler had vooraf het vuurtje tussen de twee opgestookt door zijn fans te vragen popcorn te pakken voor hun onderlinge ontmoeting op de World Matchplay, ondersteund door alle wedstrijden waarin hij van Van Gerwen gewonnen had. Een week later ziet het leven er voor de Engelse jongeling anders uit. Niet alleen verloor hij, maar ook de Engelse voetbalploeg verloor de EK-finale. Van Gerwen bewaarde zijn plaagstootje richting Littler en het Engelse publiek tot het laatst.

'He's going home?'

"Gaan die fans nu zingen He's Going Home?", lachte Van Gerwen. Daarmee doelt hij op het liedje wat Engelse voetbalfans zongen de afgelopen twee EK's, waarin Engeland telkens in de finale verloor. Het hele toernooi zongen ze 'It's Coming Home', refererend aan de beker die 'thuis' zou komen naar het land dat de sport uitvond.

Operatie

Feit is dat Van Gerwen in de tweede ronde van de World Matchplay staat en Littler niet. Woensdagavond gooit de Nederlander tegen 'de vrije' Joe Cullen. Na de World Matchplay moet Van Gerwen snel onder het mes voor een derde operatie in twee jaar. Daarna wacht hem een periode van pijn en revalidatie. Half augustus hoopt de darter weer wedstrijden te kunnen gooien.