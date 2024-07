Luke Littler kleineert Michael van Gerwen op social media, Phil Taylor waarschuwt hem

Michael van Gerwen en Luke Littler zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van de World Matchplay. Voor een openingsronde is dat een ongebruikelijk grote kraker. Dat komt doordat Littler ongeplaatst is in Blackpool.

De zeventienjarige Littler heeft schijnbaar wel zin in de confrontatie met de Nederlander. De Engelse sensatie, die bij het afgelopen WK debuteerde met de tweede plek, heeft op Instagram de drievoudig wereldkampioen uitgedaagd. Luke the Nuke postte een lijstje met de plekken waar hij van Mighty Mike heeft gewonnen. "Pak de popcorn maar", zo zweepte hij zijn volgers op voor de clash in Blackpool.

Prijzengeld World Matchplay: dit bedrag kunnen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld verdienen De World Matchplay staat weer op het programma en gaat zaterdagavond van start. Nederlandse darthelden Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen in actie, maar ook Danny Noppert en Gian van Veen doen een gooi naar de titel. In totaal ligt er liefst 800.000 pond klaar voor de deelnemers, maar hoeveel kunnen de spelers individueel verdienen?

Phil Taylor

Zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor weet niet of het nou zo verstandig is wat Littler doet. In gesprek met Talksport zegt The Power: " Als ik in Luke's schoenen stond, zou ik mijn mond houden en hem erover laten nadenken, hem zich zorgen laten maken. Als je Michael prikt, wordt hij misschien boos. Michael heeft de World Matchplay al drie keer gewonnen en er zijn ongetwijfeld spelers die Luke een toontje lager willen laten zingen."

'God' Luke Littler (17) plaatst bizarre post over EK-ster Lamine Yamal (16) Lamine Yamal werd dinsdag de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van het EK voetbal met zijn gelijkmaker in de halve finale tegen Frankrijk. De Spanjaard speelde zijn laatste wedstrijd als 16-jarige, want hij is een dag voor de finale jarig. Dat zorgde voor een merkwaardige post op sociale media van generatiegenoot én dartssensatie Luke Littler.

The Power

De voorzichtigheid van Taylor is opmerkelijk. In zijn actieve jaren was hij niet vies van mentale spelletjes. Met diverse collega's had hij op het podium ruzietjes en ook in interviews kon hij als een bullebak uit de hoek komen. Bekijk hieronder een video met enkele van zijn trucs.

Voorzichtig zijn

Taylor vergeljikt het met boksen: "Rivaliteit is geweldig voor darts omdat het kaartjes verkoopt en het ervoor zorgt dat kijkers op Sky afstemmen, zoals mensen Benn en Eubank wilden zien vechten, maar de jongen moet voorzichtig zijn.Laat je niet meeslepen, ga erheen en doe je werk, neem het prijzengeld mee naar huis, betaal de fiscus zijn deel en geniet ervan."

'Dankbaar': Michael van Gerwen spendeert kostbare tijd met familie op Ibiza voor World Matchplay Michael van Gerwen heeft familietijd ingeruimd, voordat zaterdag de World Matchplay op het programma staat. De Nederlandse darter is met zijn gezin op Ibiza, zo is te zien op Instagram. 'Dankbaar voor deze momenten samen', schrijft hij bij de foto.