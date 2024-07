'Dankbaar': Michael van Gerwen spendeert kostbare tijd met familie op Ibiza voor World Matchplay

Michael van Gerwen heeft familietijd ingeruimd, voordat zaterdag de World Matchplay op het programma staat. De Nederlandse darter is met zijn gezin op Ibiza, zo is te zien op Instagram. 'Dankbaar voor deze momenten samen', schrijft hij bij de foto.

Van Gerwen geeft vaker aan dat hij veel waarde hecht aan tijd met zijn vrouw en kinderen. Hij komt net terug van de World Cup of Darts, waar hij samen met Danny Noppert het Nederlandse team vormde. Zij stelden teleur door in de eerste knock-outwedstrijd van België te verliezen (5-3).

Nu kan Mighty Mike dus weer even opladen en 'vertrouwen tanken', voordat hij naar het Engelse Blackpool afreist voor de World Matchplay. Dat toernooi wordt ook wel het zomer-WK genoemd. Van Gerwen won het toernooi drie keer, in 2022 voor het laatst. Er is één darter die het toernooi vaker won, maar het lijkt een onmogelijke opgave om diegene in te halen: Phil Taylor was zestien keer de beste.

Zware loting op World Matchplay

Het toernooi begint direct zwaar voor Van Gerwen. In de eerste ronde neemt hij het op tegen Luke Littler. De WK-finalist én winnaar van de Premier League behoorde tot de unseeded spelers. Littler was in praktijk de zwaarst mogelijke tegenstander voor de Nederlander. Danny Noppert neemt het in de eerste ronde op tegen James Wade, Raymond van Barneveld gooit tegen Jonny Clayton en debutant Gian van Veen moet Rob Cross zien te verslaan.

Omdat Van Gerwen in 2022 de World Matchplay won, is het belangrijk dat hij nu weer een goed resultaat neerzet. Het verdiende prijzengeld van toen verdwijnt na deze editie van zijn totaal op de PDC Order of Merit. Nu staat de Nederlander nog tweede op de ranking, maar zakt zonder het prijzengeld naar de derde plek.