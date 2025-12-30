Het einde van 2025 nadert en dat betekent dat de climax van het WK darts dichterbij komt. Dinsdagmiddag kwamen er drie kwartfinalisten bij. De grootste verrassing: Justin Hood. Voor een andere sensatie zit het WK erop. Lees hieronder alles terug.

We zijn inmiddels aanbeland in de vierde ronde. Woensdag plaatsten Luke Littler en Ryan Searle zich al voor de kwartfinales. Dat duo zien we terug op donderdag 1 januari. Wie komen daar bij? Met Michael van Gerwen, Gian van Veen en Kevin Doets zijn er nog drie Nederlanders actief op het WK, maar die spelen pas in de avond.

Uitslagen 30 december

Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski 2-4

Jonny Clayton - Andreas Harrysson 4-2

Justin Hood - Josh Rock 4-0

Luke Woodhouse - Krzysztof Ratajski

De wedstrijd tussen Luke Woodhouse en Krzysztof Ratajski kon vooraf gezien alle kanten op. En ging dat dan ook. De Pool brak Woodhouse meteen, maar kon vervolgens zijn eigen set niet houden. In set 3 miste Woodhouse dubbel-12 voor een negendarter. Daarna raakte hij helemaal niks meer, waardoor Ratajski wederom op voorsprong kwam. Opnieuw lukte het The Polish Eagle niet om zijn eigen set te houden: 2-2. Het was dus stuivertje wisselen. Maar toen Ratajski opnieuw brak, kon Woodhouse niet voor een derde keer reageren. Dus is Ratajski door naar de kwartfinales, waarin hij Luke Littler treft.

Jonny Clayton - Andreas Harrysson

De tweede partij van de middag was er eentje met veel belangen. Jonny Clayton kon zich virtueel naar de vierde plek van de wereld gooien - wat mogelijk invloed heeft op de Premier League Darts. Sensatie Andreas Harrysson pakte bij winst een tourkaart. Het werd een spannend onderonsje, waarbij Clayton door het oog van de naald kroop.

Bij een 2-2 stand had Harrysson namelijk zeven pijlen om de set naar zich toe te slepen. In de zesde set die Clayton mocht beginnen kon hij het de Welshman niet meer spannend maken. Dus is Clayton door naar de kwartfinales, en moet Harrysson naar Q-School. Clayton speelt in de kwartfinales tegen Ryan Searle.

Justin Hood - Josh Rock

Justin Hood gaat stoïcijns verder met imponeren op het WK. Happy Feet won in de tweede ronde in een thriller van Danny Noppert. Een partij later zette hij Ryan Meikle simpel met 4-1 aan de kant. Nummer 11 van de plaatsingslijst Josh Rock zou een taaiere klant moeten worden, maar niets bleek minder waar. Hood kon simpelweg niet missen op de dubbels, hij was 11 uit 11. Pas bij de eerste matchdart kwamen er wat bibbers op. Bij de vijfde wedstrijdpijl was het raak. Dus is Hood mogelijk de tegenstander van Michael van Gerwen in de kwartfinales. Hij speelt dinsdagavond tegen Gary Anderson.

