De Grand Slam of Darts gaat zaterdag beginnen in het Engelse Wolverhampton. Op de eerste dag neemt Michael van Gerwen het gelijk op tegen een veelbesproken tegenstander, namelijk Beau Greaves. Een partij waar de pas 21-jarige dartster van kan genieten. "Wat een groep!''

Ze is de afgelopen week onderwerp van gesprek in de dartswereld. Dat kwam vooral omdat Greaves een paar weken terug Luke Littler op imposante wijze wist te verslaan in de halve finale van het jeugd-WK. "Voor mij was het gewoon weer een gewonnen wedstrijd", vertelt ze koeltjes bij Online Darts. "Maar het was wel écht een goede wedstrijd. Het heeft mij veel goede publiciteit opgeleverd."

'Ze hoeven dat niet te zeggen'

In de finale van het jeugd-WK neemt ze het binnenkort op tegen kersverse EK-winnaar Gian van Veen. Toch is een finaleplaats niet de enige puike prestatie van Greaves dit jaar. Zo wist ze al enkele Development Tour-toernooien te winnen en werd ze al driemaal wereldkampioen bij de vrouwen.

Door deze prestaties ontving Greaves de laatste tijd al veel complimenten, onlangs nog van Raymond van Barneveld. De dartlegende vertelde dat hij 'trots was' op haar. De dartster kan genieten van alle positivieit. "Het is leuk, want ze hoeven dat niet te zeggen."

'Ik zal geen nee zeggen'

Ook gaan er geluiden in de rondte dat Greaves een plek in de Premier League verdiend. Maar als het aan Greaves zelf ligt, is dat iets te voorbarig. "Ik kan me niet voorstellen dat ik word gevraagd voor de Premier League, tenzij ik iets heel geks doe op het WK." Toch houdt ze de deur op een kiertje. "Maar ik zal geen nee zeggen als ze me vragen. Mensen zeggen vaak dat het plat en saai is, maar ik kijk er toch iedere week naar."

'Wat een groep!'

Greaves neemt het zaterdag voor de groepsfase van de Grand Slam of Darts op tegen Van Gerwen. Ze is de laatste tijd nog wat onzeker op televisie-toernooien, maar heeft voor komende week veel vertrouwen. "Ik vind het soms wel lastig om op het podium te spelen. Maar ik voel me goed. En in wat voor groep zit ik!'', aldus Greaves, die naast de Nederlander in een groep zit met Gary Anderson en Niko Springer.

Ondanks de grote namen laat Greaves zich niet gek maken. "Toen de loting kwam, werd ik eigenlijk niet gek. Want aan het einde van de dag is het gewoon darten. Ik zie dan wel wat er allemaal gebeurt."

'ZIjn we het daar over eens'

De week voor het majortoernooi kwam er een oud Twitter-bericht uit 2017 van Van Gerwen naar boven, waarin hij sprak dat vrouwen nooit van professionele mannen zouden kunnen winnen. Toen Greaves hierover gevraagd werd, lachtte ze het vakkundig weg. "Ik lees eigenlijk niet veel. Ik zei een aantal jaar geleden hetzelfde, dus toen waren we het erover eens. Maar ik weet dat ik van iedereen kan winnen."