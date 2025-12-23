Michael van Gerwen heeft aan de verwachtingen en verplichtingen voldaan door zich eenvoudig te plaatsen voor de derde ronde van het WK darts. Danny Noppert faalde in die missie in die thriller. Josh Rock sloot de avond 'saai' af tegen de verrassende Australiër Joe Comito.

Josh Rock - Joe Comito 3-0

Toptalent Josh Rock zit ook nog in het WK darts, ondanks dat de Noord-Ier onder de radar in All Pally blijft. Rock versloeg de Australiër Joe Comito en staat in de derde ronde.

Michael van Gerwen - William O'Connor 3-1

Michael van Gerwen was gewaarschuwd in de tweede ronde. De Nederlander, nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen, speelde matig in de eerste ronde en kwam nog redelijk met de schrik vrij tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Tegen de 'onderschatte' Ier William O'Connor wist hij dat het veel beter moest en pepte hij zichzelf flink op. Met een overtuigende wedstrijd meldt hij zich in de derde ronde van het WK.

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Jermaine Wattimena speelt na kerst tegen Gary Anderson in de derde ronde. De tweevoudig wereldkampioen verloor tegen Connor Scutt de eerste set, maar was wakker geschud. Met ruim 105 gemiddeld liet hij de Engelsman vervolgens alle hoeken van het WK-podium zien. Anderson is weer in vorm en het belooft dus een knalpartij tegen de Nederlander te worden.

Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Debutant Justin Hood leek op te rapen voor Danny Noppert, maar de Nederlander kon zijn ogen niet geloven. Hood speelde volgens de nummer zes van de wereld 'de wedstrijd van zijn leven' en trok in een ware thriller de zege naar zich toe. Noppert lijkt zijn Premier League-deelname te kunnen vergeten na de uitschakeling in de tweede ronde.

