Gian van Veen zorgde vrijdag voor een stunt op het WK darts met zijn zege op tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Oud-prof Vincent van der Voort is diep onder de indruk van die prestatie. "En er is nog zoveel wat komen gaat."

"Ik vond het echt een geweldige wedstrijd", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door over de 6-3-overwinning van Van Veen in de halve finale. "Hoe Gian die wedstrijd gespeeld heeft van begin tot het einde... Echt super knap."

"En ook gewoon verdiend gewonnen", vervolgt hij. Zijn Schotse tegenstander liet ook zijn beste spel zien, maar bleek niet opgewassen tegen de 23-jarige Nederlander. "Anderson heeft er alles aan gedaan om te winnen. Er waren ook fases dat hij scorend briljant was. En toch had hij het antwoord", zegt hij over Van Veen. "Ja, gewoon heel mooi om te zien."

Veelbelovende toekomst

Van Veen is de derde Nederlander ooit in de finale van het PDC WK. Hij komt in het rijtje met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. "Dat is zo'n grote prestatie", aldus Van der Voort, die een rooskleurige toekomst voorspelt voor de darter. "En hij is nog zo jong. Er is nog zoveel wat komen gaat."

Ongelooflijk

"Woorden schieten tekort met deze prestatie", aldus de ex-prof. "Het is eigenlijk ongelooflijk", reageert presentator Damian Vlottes. Van Veen was al een groot talent en won afgelopen jaar het jeugd WK en het EK. "Alleen als ik heel eerlijk ben, wist ik niet helemaal dat dit er al zo snel in zat."

"Nee, maar dat zag ook echt niemand aankomen", antwoordt Van der Voort. ""Hij heeft natuurlijk ook last gehad van darteritus en een moeilijke tijd gehad. En ja, als je dan ziet hoe dat nu gaat... Ja, dat verwacht je niet."

"Maar hij heeft zich zo ontwikkeld en is ook wel heel professioneel. Ook hoe hij met media omgaat en de dingen die hij zegt. Dan komt hij echt heel volwassen over", is de 50-jarige vol lof. "Deze jongen is ook wel klaar voor alles wat er komen gaat."

'Bewonderingswaardig'

Hij komt heel natuurlijk over en zegt alle juiste dingen, volgens Van der Voort. "Ik heb ook niet het idee dat hij aan het acteren is. Weet je, je hebt nog wel eens van die spelers die zeggen alles wat iedereen wil horen, maar dat is meer om iedereen te pleasen. Hij is gewoon heel relaxed, terwijl er ook heel veel op hem af komt. En dat is bewonderenswaardig."

Van Veen strijdt zaterdagavond in de finale van het WK darts tegen regerend wereldkampioen Luke Littler om de titel.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.