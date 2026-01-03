Gian van Veen staat zaterdag in de finale van het WK darts tegen Luke Littler. Hij heeft een moeilijke weg afgelegd naar deze bijzondere mijlpaal. Na zijn overwinning op Gary Anderson (6-3) vertelt hij open over de worstelingen in zijn carrière.

Hij kampte namelijk twee keer met de gevreesde dartsziekte darteritus, waarbij een mentale blokkade ervoor zorgt dat een speler zijn pijlen niet meer los kan laten. "Mijn worp was toen heel anders, ik gebruikte ook andere pijlen, mijn set-up was totaal verschillend. Ik heb een lange weg afgelegd in de afgelopen 6, 7 jaar."

"Het is een gigantische reis geweest", vervolgt hij. "Als je me toen had verteld dat ik zeven jaar later in de finale van het WK zou staan, had ik het natuurlijk niet geloofd. Maar ik sta er nu toch. Ik ben zo blij dat mijn droom nu uitkomt. Maar het is een hectisch traject geweest."

Plezier

Hij onthult ook wat hem er in die moeilijke periodes doorheen heeft geholpen. "Ook toen ik problemen had, had ik plezier in de sport. Dat is denk ik mijn advies: zolang je ervan kunt genieten, maakt het niet uit of je goed of slecht gooit. Nu is het mijn werk, maar in de eerste plaats is darten ook een hobby. Geniet er gewoon van, dan komt alles goed."

Trots

De 23-jarige is 'heel trots' dat hij na die zware tijd de finale van het WK heeft bereikt. "Het is moeilijk onder woorden te brengen." 3,5 jaar geleden worstelde hij namelijk opnieuw met darteritus. "Dat ik hier nu in de finale sta... Ik ga mezelf nog wel een paar keer knijpen de komende weken. maar hoe trots ik ook ben; de klus is nog niet geklaard."

Van Veen strijdt zaterdagavond in de eindstrijd tegen regerend wereldkampioen Luke Littler om de wereldtitel.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.