Zes op een rij voor Luke Humphries tegen Michael van Gerwen in Premier League, Michael Smith als dagwinnaar naar play-offs

Luke Humphries heeft tijdens de laatste reguliere speelronde van de Premier League Darts opnieuw gewonnen van Michael van Gerwen. De wereldkampioen was in de halve finale met 6-3 te sterk. Michael Smith pakte de dagzege en eerder op de avond het laatste ticket voor de play-offs, door met concurrent Nathan Aspinall af te rekenen.

Van Gerwen plaatste zich vorige week al voor de play-offs en speelde dus nergens meer om in Sheffield. Al had hij nog wel een overwinning nodig om de derde plaats in de competitie veilig te stellen. De Nederlander kwam in zijn eerste duel tegen Rob Cross met 4-1 achter, maar draaide het helemaal om. Van Gerwen won vijf legs op rij en sluit de competitie dus als derde af.

Angstgegner Humphries wéér te sterk

In de halve finale tegen Humphries stond dus niets meer op het spel, maar toch zal Van Gerwen die partij graag hebben gewonnen. De Nederlander ging afgelopen weekend tijdens een Euro Tour-toernooi voor de vijfde keer op rij onderuit tegen de regerend wereldkampioen. Humphries kwam echter snel met 3-0 voor en won voor de zesde keer op rij van Van Gerwen: 6-3.

Smith pakt laatste ticket voor play-offs

Michael Smith en Nathan Aspinall streden in Sheffield in een rechtstreeks duel om het laatste ticket voor de play-offs, waar Littler, Humphries en Van Gerwen al voor geplaatst waren. Het uitgangspunt voor het duel tussen de twee Engelsen was simpel: de winnaar plaatste zich voor de finaleavond van volgende week.

Smith mocht het duel beginnen en na zes legs zonder break begon de tijd dus te dringen voor Aspinall om nog een keertje te breken. Smith gaf hem echter geen enkele kans. Hij kwam op 4-3 door een 136-finish en deelde toen een keiharde dreun uit door met een prachtige 132-finish ook de 5-3 te maken. De wereldkampioen van 2023 maakte het daarna in zijn eigen leg af. Smith won vervolgens in de halve finale ook van Littler met 6-5 en in de eindstrijd met 6-3 van wereldkampioen Humphries.

Play-offs

Na de avond in Sheffield mag de top-4 zich opmaken voor de play-offs van volgende week. Daar worden de prijzen verdeeld. Littler stelde door zijn zege tegen Peter Wright de eerste positie veilig en Humphries wist daardoor dat hij als tweede eindigt. De derde plaats is voor Van Gerwen en Smith zal de competitie als vierde besluiten.

Dat betekent dat Van Gerwen het in de halve finales van de play-offs op gaat nemen tegen regerend wereldkampioen Humphries. Smith treft dan tienersensatie Littler. Dat zijn opmerkelijk genoeg dezelfde halve finales als er donderdag op het programma stonden tijdens de laatste speelronde. Als Van Gerwen dan zijn achtste Premier League-titel wil pakken, moet hij dus een eind maken aan de reeks van Humphries.