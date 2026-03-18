Hoogmoed komt voor de val, het is een spreekwoord dat de afgelopen jaren bijna standaard boven een seizoen van Ajax kan worden geplakt. En toch trapte de Amsterdamse aanhang er deze week weer met open ogen in. Vier dagen had Oscar Garcia nodig om van een crisisclub weer 'het oude Ajax' te maken. Althans, als je sommige supporters moet geloven.

Fred Grim werd vorige week aan de kant geschoven, Garcia werd vanuit Jong Ajax doorgeschoven en plots volgde de grootste zege van het seizoen tegen Sparta Rotterdam. Het spel was beter, het tempo hoger en de overtuiging zichtbaar. En dus ging in Amsterdam meteen de volumeknop weer open. Ajax is terug en de weg naar de Champions League ligt weer open. Het is fascinerend hoe snel dat kan gaan in Amsterdam.

Conclusie na één wedstrijd

Begrijp het niet verkeerd: Ajax speelde daadwerkelijk beter dan in vrijwel elke wedstrijd onder John Heitinga en Grim. Logisch dus dat supporters na maanden van frustratie weer eens genoten van goed voetbal en zichtbare passie. Alleen heeft Ajax zelf dit seizoen al meerdere keren laten zien hoe gevaarlijk het is om conclusies te trekken na één goede wedstrijd.

Neem bijvoorbeeld de eerste periode onder Grim. Toen hij het roer overnam na de dramatische seizoensstart, stabiliseerde Ajax. Tussen 22 november en 11 januari verloor de ploeg geen enkele Eredivisie-wedstrijd en stond het zelfs geruime tijd op de derde plaats. Grim werd in december zelfs uitgeroepen tot Rinus Michels Coach van de Maand. Het sentiment was duidelijk: misschien was hij wel precies de rustige kracht die Ajax nodig had. Totdat het weer misging.

Het probleem van Ajax blijft

Een paar mindere resultaten later en dezelfde trainer werd ineens gezien als onderdeel van het probleem. De stemming sloeg om, zoals dat in Amsterdam wel vaker gebeurt. En nu lijkt hetzelfde script zich alweer te ontvouwen rond Garcia. De Spanjaard leverde uitstekend werk bij Jong Ajax en zijn start bij het eerste elftal is veelbelovend. Zo’n trainerswissel kan absoluut voor een schokeffect zorgen. Spelers willen zich bewijzen, de energie keert terug en plots lijkt alles weer te kloppen. Maar één ding is in vier dagen niet veranderd: de selectie van Ajax.

Die selectie is al het hele seizoen niet in balans. De ploeg mist een ervaren controleur op het middenveld, leiderschap en kwaliteit op cruciale posities. Dat probleem is niet ineens verdwenen omdat Sparta met ruime cijfers werd verslagen. Natuurlijk heeft Ajax genoeg talent om een goede reeks neer te zetten. Maar Garcia nu als een soort messias neerzetten is precies het soort overspannen verwachting waar Ajax zichzelf de afgelopen jaren keer op keer mee in de voet schiet.

Want de realiteit wacht alweer om de hoek. De Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip staat zondagmiddag alweer voor de deur. En stel dat Ajax daar verliest, dan kan de stemming in Amsterdam net zo snel weer omslaan als hij deze week ontstond. Hoogmoed komt voor de val en daar zijn Ajax-fans de afgelopen jaren meer dan eens achter gekomen. En toch trappen ze er deze week opnieuw met open ogen in.