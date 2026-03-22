Invaller Kian Fitz-Jim werd de grote pechvogel aan de zijde van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord die eindigde in 1-1. Door zijn toedoen kreeg Feyenoord in de 85e minuut een penalty, die benut werd. De trainer staat op de persconferentie pal achter zijn speler. "Spelers maken fouten."

Het was een pijnlijk moment voor de ingevallen Kian Fitz-Jim. Hij zag vanaf de bank hoe Sean Steur in de 55e minuut de 1-0 maakte namens Ajax tegen Feyenoord, alleen veroorzaakte later zelf als invaller een penalty door Jordan Lotomba neer te halen in de eigen zestien. Eerst zag scheidsrechter Danny Makkelie geen penalty in het duel, maar de VAR haalde hem naar het scherm en toen ging de bal wel op de stip.

Penaltymoment Fitz-Jim

"Ik neem hem helemaal niks kwalijk", vertelt Oscar Garcia op de persconferentie. "Spelers maken fouten, dat hoort bij het spel. Ik vind het jammer dat we na ons doelpunt niet meer op balbezit konden spelen. Dan had er misschien nog meer ingezeten", is zijn bevinding na afloop. "In deze situatie dat je laat een doelpunt tegen krijgt, voelt het als een verlies. Ik denk dat we wel alles hebben gegeven om de wedstrijd te winnen."

Wissels

Garcia was al vroeg in de tweede helft genoodzaakt om te wisselen door fysieke ongemakken. "De eerste twee waren vanwege spelers die helemaal op waren. Ze gaven alles in de eerste helft en konden dat niet meer opbrengen in de tweede. We hadden dus frisse benen nodig. De andere waren vanwege fysieke pijntjes. Maar die lijken mee te vallen." Onder andere Takehiro Tomiyasu moest vroegtijdig naar de kant, hij leek zich te blesseren maar Garcia stelde dat dit niet ernstig was.

Door het gelijke spel schiet Ajax eigenlijk niks op in de strijd om plek 2. het gat met Feyenoord blijft vijf punten en ook NEC blijft boven de Amsterdammers staan. Toch denkt hij dat Ajax nog alle kans heeft om er wat van te maken dit seizoen. "We moeten blijven jagen", die zich niet druk maakt om de vorm van zijn team. "Vorige week tegen Sparta waren we niet ineens het beste team van de wereld en nu tegen Feyenoord zijn we niet ineens de slechtste."