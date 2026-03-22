Ajax-trainer Oscar Garcia en Sean Steur reageerden na afloop van De Klassieker op de actie van een deel van de Ajax-fans op de snelweg. Terwijl de spelersbus naar Rotterdam reed, liepen supporters de snelweg op om de selectie nog een keer aan te moedigen. "Het was misschien gevaarlijk, maar het was mooi dat ze ons zo willen motiveren."

De Ajax-spelers zullen vanmorgen verbaasd uit het raam hebben gekeken op de weg van Amsterdam naar Rotterdam. De fans liepen plots met een boel vuurwerk en rookbommen de A4 op, wat overigens werd afgekeurd door de politie. De trainer Oscar Garcia en Sean Steur vonden het wél een mooie actie van de fans.

Steur wilde slapen

Al wilde Steur er eerst niets van weten. "Ik probeerde eventjes mijn ogen dicht te doen, dat lukte nu niet", lacht hij. "Maar het is mooi dat ze ons steunden", vindt hij. "Het is misschien wat gevaarlijk, maar het is gewoon mooi dat ze ons zo willen motiveren", vervolgde hij.

Garcia kwam met dezelfde teksten als Steur. Hij is blij met de support van de fans. "Ze konden hier niet zijn, dus het was fijn dat ze op deze manier hun steun delen. Het is niet iets nieuws voor mij. Ik heb vaker zoiets meegemaakt, ik heb in meerdere landen gewerkt waar dit gebeurt", lacht hij.

Reactie politie

Wie minder over de actie te spreken was, was de politie. Zij lieten snel na het zien van de beelden weten dat het heel gevaarlijk was. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", aldus een politiewoordvoerder. Bij die steunbetuiging raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd. De supportersactie leidde tot een korte file op de snelweg. De politie heeft uiteindelijk niemand aangehouden.

Korte tijd later kwam de bus met spelers onder luid boegeroep aan bij De Kuip voor het uitduel met Feyenoord. Vooral Steven Berghuis moest het ontgelden. De oud-speler van Feyenoord kreeg veel verwensingen naar zijn hoofd.

Gelijkspel bij De Klassieker

Het was geen denderende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. In de 55e minuut kwamen de Amsterdammers op voorsprong na een mooie goal van Steur, waarna Ajax lang de winnaar leek te worden. In de 86e minuut kwam Feyenoord echter op 1-1, nadat een penalty werd toegekend. Jakub Moder schoot die onberispelijk binnen.