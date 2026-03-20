Het is één van de grootste taboes in de voetbalwereld: naar buiten brengen hoeveel je verdient. Waar er in de kleedkamer gegrapt wordt over de verschillende salarissen, hoort de buitenwereld er maar weinig van. Dat is ook zo bij scheidsrechters, die sinds een aantal jaar een CAO en een basissalaris hebben. Bas Nijhuis deelt in gesprek met Robert Maaskant een tipje van de sluier.

Waar de scheidsrechters vroegen steevast ondernemers waren naast het werk als arbiter, is dat nu allang niet meer altijd het geval. Door de jaren heen is het vak en dus ook het salaris behoorlijk gegroeid. In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Bas Nijhuis die verandering.

Activiteiten buiten het fluiten

Zelf heeft hij buiten het fluiten de nodige neventaken, maar dat is vooral omdat hij het leuk vindt. "Ik doe veel bedrijfspresentaties en doe veel dingen in het dagvoorzitterschap. Ik ben ook nog trouwambtenaar, heb een radioprogramma en kom ook op tv. Het hangt allemaal wel veel samen met de voetballerij", weet hij. "Maar ik ben wel van mening dat als je iets doet uit enthousiasme dan kan je echt wel wat opbouwen."

Of hij dat ook bij de nieuwe generatie scheidsrechters zo ziet? "In het begin was het zo dat de oud-scheidsrechters zoals Jan Wegereef er volledig naast werkte. Als je nu international bent, met het hele programma wat er is, gaat dat niet. Je moet weg. De jonge jongens die beginnen, zijn ook nog eens vierde official en die moeten ook met andere scheidsrechters mee. En dan moeten ze ook zelf nog fluiten. Ik ken geen eigenaar van een bedrijf die een medewerker zoveel weg zou laten zijn."

Salaris van de arbiters

Uitzonderingen daargelaten; Björn Kuipers was een succesvol ondernemer naast zijn carrière, net als Gözübüyük. "En de mannen bij de politie, die hebben een goede regeling getroffen", vertelt Nijhuis. "Het is goed om je zinnen op iets anders te kunnen zetten, merk ik. Dat je niet alleen maar met voetbal bezig bent, dat zou voor voetballers misschien ook wel goed zijn. Maar ik merk dat het bij scheidsrechters wel echt leeft."

Daarom zorgen ze vaak voor nog een andere baan ernaast, niet omdat het financieel nodig is. Dat is goed geregeld, vindt Nijhuis. "In de Eredivisie krijgen wij een bepaald basissalaris, dat is een soort minimumloon. Daaroverheen krijg je winstpremies van wedstrijden die je fluit. Dat is bij een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd 1000 euro zijn, bij een topper als Ajax-Feyenoord is dat 4000 euro, zo moet je dat zien", legt hij uit. "En als VAR krijg je de helft van zo'n vergoeding."

Gaat een scheidsrechter Europees fluiten, dan wordt het al snel een ander verhaal. "Scheidsrechters in de Champions League zullen nu zo'n 5.500 à 6.000 euro per wedstrijd verdienen. Maar dat duurt even want als international begin je ook weer helemaal van vooraf aan. Dan fluit je wedstrijden van de Onder-17, Onder-19 en daarna voorronde Europa League, zo klim je omhoog."

Het salaris van Nederlandse arbiters ligt wel een stuk lager dan die van arbiters in landen als Italië, Spanje en Engeland. Maar dat heeft een logische reden, vindt Nijhuis. "Zij zijn ook elke wedstrijd 3 dagen weg. Als je naar Spanje moet, moet je vaak vliegen, in die grote landen. Als je het omrekent, dan heb ik liever in Nederland gewoon voor dit bedrag. Dan kan ik in de morgen gewoon de stallen doen en in de middag een wedstrijd fluiten", lacht hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant niemand minder dan scheidsrechter Bas Nijhuis. De kleurrijke arbiter zit momenteel thuis met een zware blessure, maar vertelt honderduit over zijn ervaringen in de voetballerij. Hij vertelt over de mooiste tripjes naar het buitenland die hij maakte, over zijn ondernemingen naast het fluiten en het leven op de boerderij.

Nijhuis vertelt wat voor voetballer hij vroeger was, hoe hij verliefd raakte op het fluiten maar is ook openhartig over de spelletjes die achter de schermen gespeeld worden in de internationale voetbalwereld. Verder deelt Nijhuis nog zijn mening over de veranderende maatschappij, die ook de scheidsrechters raakt, en lacht hij zich rot over een anekdote over huize Maaskant.