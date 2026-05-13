Voor kampioen PSV staat er niks meer op het spel in de laatste wedstrijd van het seizoen, zondag thuis tegen FC Twente. Trainer Peter Bosz durft desondanks niet te zeggen wat zijn strijdplan wordt. "Ik heb door de jaren heen geleerd dat je een idee kan hebben aan het begin van de week en aan het eind van de week ziet het er nooit meer zo uit", vertelt hij bij een laatste persmoment. Wel maakt mogelijk de 'vergeten' aanvaller Alassane Plea zijn rentree.

Dat heeft ook te maken met de fitheid van spelers, dat kan met de dag veranderen. "Nu waren er bijvoorbeeld nog twee zieken, Joey Veerman en Armando Obispo. Dus dat is nog even afwachten", legt Bosz uit. Wel verklapte hij dat er een speler is die hij nog wel minuten gunt tegen FC Twente, maar het is nog afwachten of dat gaat gebeuren.

Het gaat om Alassane Plea. De spits raakte, nota bene tegen FC Twente, zwaar geblesseerd in de tweede speelronde. De spits trainde deze week voor het eerst weer volledig mee, vertelt Bosz. "Hij was direct de beste van iedereen. Dat meen ik echt, als je kijkt naar de pure kwaliteit die hij liet zien op de training." Plea trainde al een tijd mee en deed verschillende voetbalvormen, maar de elf tegen elf maakte hij nog niet mee.

Doelpunt op de training

"Vandaag was dat volle bak en daarin was hij erg goed. Ik moet zeggen dat ik het nog niet met de medische staf besproken heb, ik zal hun advies natuurlijk opvolgen. Maar het belangrijkste is een gesprek met Plea zelf." Bosz gunt hem alles, maar de spits kan zelf het beste voelen hoe het zit. "We praten niet over een beginnend speler. Hij heeft veel ervaring en hij moet het ook zien zitten. Het zal in ieder geval maar voor een paar minuten zijn."

Vrijdag gaat de oefenmeester van PSV met de spits in gesprek, die nog tot 2028 vastligt in Eindhoven. "Dan ga ik rustig met hem zitten en dan kunnen we kijken wat de reactie is van deze training. Er waren wat duels deze woensdag waarbij ik blij was dat hij gelukkig opstond. Hij maakte zelfs nog een sliding waarbij hij scoorde, dat is de fase waar hij nu in zit. We zullen horen of er een reactie is."

Het is voor PSV en Bosz de laatste wedstrijd van het seizoen, waarna de spelers uitvliegen en ook de trainer de nodige rust kan pakken. Maar men zal bedrogen uitkomen als hij spelers gaat sparen tegen Twente met het WK in gedachte. "Je slechtste raadgever is angst. Je kan niet bang zijn, ik kan er namelijk niet elf afhalen. Ik wil mijn spelers ook niet de indruk geven dat de jongens moeten oppassen, want juist dan ga je geblesseerd raken", besluit hij.

