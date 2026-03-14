PSV heeft zaterdagavond een vervelende draai om de oren gekregen van NEC. In de mogelijke kampioenswedstrijd leed de ploeg van Peter Bosz een 2-3 nederlaag. De ervaren coach heeft zich behoorlijk geërgerd aan zijn eigen ploeg tegen de nummer twee van de VriendenLoterij Eredivisie. "Dat is nu twee wedstrijden tegen NEC onvoldoende", concludeert Bosz op de persconferentie.

PSV legde een slechte eerste helft op de mat. Althans dat was de lezing van Bosz na de nederlaag tegen NEC. "Ik ben hier doodziek van", stelt Bosz resoluut. "Dit voelde je in het eerste kwartier al volledig aankomen. We hebben een héél slechte eerste helft gespeeld, waarin we niet onder hun druk vandaan kwamen. We kwamen niet aan het voetballen en verloren alle duels."

Mokerslag voor PSV

In de eerste fase na rust leek PSV dicht bij de gelijkmaker, maar uiteindelijk profiteerde NEC uit een counter voor de 1-3. "Wij hebben in de rust een spits erbij gezet, want toen moesten zij iets anders gaan doen. In de tweede helft waren we een stuk beter. Alleen toen kwam die 1-3, dat was natuurlijk een mokerslag", vervolgt Bosz, die zich met name heeft geërgerd aan de manier waarop PSV hun tegengoals weggaf. "Het was heel slecht verdedigd, als ik zo voorzichtig mag zeggen. Dan wordt het moeilijk om te winnen. Een aantal jongens was gewoon ondermaats."

Voor PSV was het de tweede nederlaag in tien dagen tegen NEC, waaruit blijkt dat de speelstijl van Dick Schreuder zeer moeilijk te bespelen is voor de formatie van Bosz. "Dat heeft natuurlijk met hun manier van spelen te maken. Bij iedere bal die wij willen aanraken, zitten ze bovenop je donder. Als je 'm aanneemt, kom je in duel. Dus dan moet je snel handelen. En dat is iets waar wij normaal gesproken erg goed in zijn en de reden waarom we bovenaan staan. We zijn het gewend van de Champions League, maar dat was nu twee keer tegen NEC onvoldoende."

'Sleutel om NEC te kraken is gevonden'

Met de nieuwe nederlaag tegen NEC lijkt Bosz nog altijd niet de juiste code te hebben om NEC te kraken, maar daar is de 62-jarige coach het niet mee eens. "De sleutel is gevonden, dat heb je gezien bij Utrecht. Ploegen die inzakken, die zijn succesvol omdat NEC heel veel ruimte weggeeft. Dus dan kun je zeggen: waarom doen jullie dat dan niet op die manier? Dat is niet onze manier van spelen, dat kunnen wij niet. Wij hebben daar niet de spelers voor."

"Wij staan zoveel punten voor in de competitie, omdat wij een andere manier van spelen hebben, die juist ook initiatief neemt en die van achteruit wil opbouwen. Die tijd krijg je bijna niet tegen NEC, want ze jagen door op je keeper. Iedere speler die de bal ingespeeld krijgt, daar zitten ze kort op. Dan moet je dus de kwaliteit hebben om dan heel snel te handelen en daar onderuit te spelen. Het inspelen doorbewegen. En dat hebben we te weinig gedaan", concludeert Bosz.