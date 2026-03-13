PSV-trainer Peter Bosz heeft totaal geen spijt van zijn uitspraken over AZ'er Wouter Goes. De ervaren coach liet weten dat hij het wel goed vond dat de jonge verdediger werd aangepakt door zijn selectie. Het zorgde voor een stormvloed aan kritiek, maar daar heeft Bosz geen boodschap aan. "Ik denk altijd goed na voordat ik wat zeg", zegt Bosz.

PSV-spits Ricardo Pepi kreeg het in de tweede helft aan de stok met de verdediger en kreeg geel toen hij hem wegduwde. "Was het bij Wouter Goes? Dan is het goed. Die jongen is er af en toe wel bij betrokken, of niet?" Ik maakte me wel zorgen in de eerste helft toen hij langs de lijn lag, maar dat viel uiteindelijk toch mee", zei Bosz cynisch tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Kritiek vanuit voetballerij

Diverse mensen uit de voetballerij vonden het een vreemde reactie van Bosz, maar daar denkt de trainer zelf anders over. "Ik denk altijd goed na voordat ik wat zeg. Als ik zie hoe de arm van Ricardo Pepi er de dag na de wedstrijd uitzag, heb ik er helemaal geen spijt van. Hoe die er uitzag? Bont en blauw", licht Bosz toe.

'Twee rode kaarten'

"Hij krijgt gewoon twee keer een klap. Als je een klap krijgt en de tegenstander dus een slaande beweging maakt, dan is dat gewoon rood", stelde AZ-trainer Lee-Roy Echteld enkele dagen na de incidenten in het Philips Stadion. "Dat is natuurlijk niet het geval. Daar ben ik het niet mee eens, maar ik heb er genoeg over gezegd. Het is nu klaar."

Kampioensduel PSV

PSV speelt zaterdag mogelijk de kampioenswedstrijd. De Eindhovenaren moeten dan winnen van NEC, terwijl Feyenoord een dag later dan moet verliezen van Excelsior. Gebeurt dat niet, dan kan PSV een week later kampioen worden op bezoek bij Telstar.